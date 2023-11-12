На Одещині на узбережжя винесло протикорабельну міну — відео

Узбережжя та прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

Чергова морська міна на узбережжі Одещини

В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя.

Про це повідомляє Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських сил Збройних сил України міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву, – пояснили військові. Поширити

ВМС наголосили, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

На Одеському узбережжі виявили російську морську міну

На узбережжя Одеської області 14 жовтня винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

У прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега, – йдеться в повідомленні. Поширити

При цьому наголошується, що підрозділ фахівців угруповання різнорідних Сил здійснили контрольований підрив і міна була знищена.