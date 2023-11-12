На Одещині на узбережжя винесло протикорабельну міну — відео

Узбережжя та прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.
Чергова морська міна на узбережжі Одещини
В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя.
Про це повідомляє Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.
ВМС наголосили, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.
На Одеському узбережжі виявили російську морську міну
На узбережжя Одеської області 14 жовтня винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.
При цьому наголошується, що підрозділ фахівців угруповання різнорідних Сил здійснили контрольований підрив і міна була знищена.
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