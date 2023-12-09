В Офисе генпрокурора назвали компанию-производителя дронов "Shahed" для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Офисе генпрокурора назвали компанию-производителя дронов "Shahed" для армии РФ

дроны типа Shahed
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Источник:  Суспільне

По информации следователей Офиса генпрокурора Украины, преступная армия РФ получает ударные дроны типа Shahed-131\136, которыми атакует Украину от иранской компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Что известно о поставках Ираном ударных дронов в РФ

В Офисе генпрокурора со ссылкой на результаты проведенной экспертизы отметили, что ударные беспилотники типа Shahed-131\136, которыми Россия обстреливает Украину с сентября 2022-го, производит иранская государственная авиастроительная компания. Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирована как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием Герань-1 идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе Shahed-131. Разработчиком и производителем указанных БПЛА является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Исламской Республики Иран, говорится в заявлении представителей Офиса Генпрокурора.

По данным издания, это первые данные правоохранительных органов, свидетельствующие о причастности Ирана к производству БпЛА.

Что известно о получении РФ БпЛа других типов от Ирана

Еще в январе этого года в департаменте противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офису Генпрокурора Общественному сообщали, что не могут определить страну-происхождение беспилотников, пути снабжения, место изготовления и другие подробности, однако это попытаются установить.

После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, включая "Италмас" или другие. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается, – добавляют в Офисе генпрокурора.

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