В Офисе генпрокурора назвали компанию-производителя дронов "Shahed" для армии РФ

Что известно о поставках Ираном ударных дронов в РФ

В Офисе генпрокурора со ссылкой на результаты проведенной экспертизы отметили, что ударные беспилотники типа Shahed-131\136, которыми Россия обстреливает Украину с сентября 2022-го, производит иранская государственная авиастроительная компания. Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирована как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием Герань-1 идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе Shahed-131. Разработчиком и производителем указанных БПЛА является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Исламской Республики Иран, говорится в заявлении представителей Офиса Генпрокурора. Поделиться

По данным издания, это первые данные правоохранительных органов, свидетельствующие о причастности Ирана к производству БпЛА.

Что известно о получении РФ БпЛа других типов от Ирана

Еще в январе этого года в департаменте противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офису Генпрокурора Общественному сообщали, что не могут определить страну-происхождение беспилотников, пути снабжения, место изготовления и другие подробности, однако это попытаются установить.