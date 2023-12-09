В Офисе генпрокурора назвали компанию-производителя дронов "Shahed" для армии РФ

По информации следователей Офиса генпрокурора Украины, преступная армия РФ получает ударные дроны типа Shahed-131\136, которыми атакует Украину от иранской компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Что известно о поставках Ираном ударных дронов в РФ
В Офисе генпрокурора со ссылкой на результаты проведенной экспертизы отметили, что ударные беспилотники типа Shahed-131\136, которыми Россия обстреливает Украину с сентября 2022-го, производит иранская государственная авиастроительная компания. Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
По данным издания, это первые данные правоохранительных органов, свидетельствующие о причастности Ирана к производству БпЛА.
Что известно о получении РФ БпЛа других типов от Ирана
Еще в январе этого года в департаменте противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офису Генпрокурора Общественному сообщали, что не могут определить страну-происхождение беспилотников, пути снабжения, место изготовления и другие подробности, однако это попытаются установить.
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