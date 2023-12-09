В Офісі генпрокурора назвали компанію-виробника дронів "Shahed" для армії РФ

За інформацією слідчих Офісу генпрокурора України, злочинна армія РФ отримує ударні дрони типу “Shahed-131\136”, якими атакує Україну від іранської компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Що відомо про поставки Іраном ударних дронів до РФ
В Офісі генпрокурора із посиланням на результати проведеної експертизи зазначили, що ударні безпілотники типу “Shahed-131\136”, якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
За даними видання, це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.
Що відомо про отримання РФ БпЛа інших типів від Ірану
Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.
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