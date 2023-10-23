В оккупированном Севастополе раздался взрыв

В Севастополе сообщают о взрыве

Информация о взрыве в городе появилась около 14.55.

В Севастополе раздался взрыв, сообщает наш корреспондент, - пишут местные СМИ. Поделиться

Впоследствии подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе якобы проходят военные учения.

Местные паблики и телеграммы также сообщают о взрыве.

Севастополь. Громко, слышим. Ждем информацию, - пишет "ЧП Севастополь". Поделиться

Подробностей об инциденте, и что повлекло за собой взрыв - пока нет. Представители оккупационной "администрации" об очередном "хлопке" пока ничего не сообщают.

Какая ситуация в оккупированном Севастополе

В последние месяцы в разных городах временно оккупированного Крыма, и в Севастополе в частности, все чаще раздаются взрывы.

Так, например, вечером 18 октября в Севастополе объявили тревогу после взрывов, прогремевших в районе поселка Сахарная Головка. Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Позже, 19 октября, росСМИ сообщили, что в то время в Крыму были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

Также сообщалось, что 20 октября российские захватчики объявили тревогу в оккупированном Севастополе. После этого в городе прогремели взрывы, которые слышали в Балаклавском районе.

Кроме этого, 22 октября около 20:00 в городе включили сирену воздушной тревоги. Также на полуострове перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже местные Телеграмм-каналы сообщили о пожаре вблизи Казачьей бухты.