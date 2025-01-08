В Панаме жестко отреагировали на неоднозначные заявления Трампа

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача заявил, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению. Так он отреагировал на последние заявления избранного президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Панамы подчеркнул, что суверенитет Панамского канала является неотъемлемой частью истории страны и не подлежит обсуждению.
- Отказ Дании от продажи Гренландии и утверждения Панамы вызвали контроверсии в мировом сообществе, поднимая вопрос о роли США в мировой политике.
- Китай является важным партнером Панамы, но панамские чиновники отрицают его вмешательство в деятельность Панамского канала.
- Трамп не исключает военного применения для контроля над Гренландией и Панамским каналом, вызывая неоднозначные реакции в международном сообществе.
- Президент Панамы и другие высокопоставленные чиновники отвергли заявления Трампа, называя их 'чепухой' и 'абсурдом'.
В Панаме жестко отреагировали на заявления Трампа
Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению и является частью нашей истории борьбы за независимость, заявил Мартинес-Ача.
Он также отверг заявления Трампа о том, что Панамский канал сейчас якобы эксплуатируется Китаем.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал это заявление Трампа «чепухой», отрицая любое китайское вмешательство.
Китай является вторым по величине пользователем Панамского канала после США, а также крупным инвестором в центральноамериканской стране, как и во многих других частях света.
Трамп угрожает забрать Панамский канал военным путем
Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силы для контроля Гренландии и Панамского канала.
Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал, что это не подтверждает.
Отмечается, что сам Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США купили Гренландию, называя датскую территорию и самый большой остров в мире «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, отклонившая первое предложение Трампа о покупке Гренландии в 2019 году, назвала его новое заявление «абсурдным».
Трамп также ранее требовал от Панамы восстановить право собственности над каналом, которое США передали Панаме в 1977 году.
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