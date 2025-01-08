В Панаме жестко отреагировали на неоднозначные заявления Трампа

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача заявил, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению. Так он отреагировал на последние заявления избранного президента США Дональда Трампа.

В Панаме жестко отреагировали на заявления Трампа

Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению и является частью нашей истории борьбы за независимость, заявил Мартинес-Ача.

Он также отверг заявления Трампа о том, что Панамский канал сейчас якобы эксплуатируется Китаем.

Единственные руки, управляющие каналом, — панамские, и так будет и дальше, — подчеркнул министр. Поделиться

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал это заявление Трампа «чепухой», отрицая любое китайское вмешательство.

Китай является вторым по величине пользователем Панамского канала после США, а также крупным инвестором в центральноамериканской стране, как и во многих других частях света.

Трамп угрожает забрать Панамский канал военным путем

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силы для контроля Гренландии и Панамского канала.

Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал, что это не подтверждает.

Нет. Возможно, нам придется что-то сделать... Вы говорите о Панаме и Гренландии — нет, я не могу заверить вас ни в том, ни в другом. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

Отмечается, что сам Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США купили Гренландию, называя датскую территорию и самый большой остров в мире «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.

Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-нибудь законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее (Гренландии — ред.), потому что она нужна нам для национальной безопасности. Поделиться

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, отклонившая первое предложение Трампа о покупке Гренландии в 2019 году, назвала его новое заявление «абсурдным».