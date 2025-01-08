У Панамі жорстко відреагували на неоднозначні заяви Трампа
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Політика
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У Панамі жорстко відреагували на неоднозначні заяви Трампа

Панамський канал
Джерело:  DW

Міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача заявив, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню. Так він відреагував на останні заяви обраного президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Панами твердо стверджує, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню і є частиною історії країни.
  • Обраний президент США Дональд Трамп висловлював бажання контролювати Гренландію та відновити власність над Панамським каналом.
  • Відмова Данії від продажу Гренландії і рішуча позиція Панами стосовно своєї території викликали суперечки та обурення в американському співтоваристві.
  • Китай є важливим партнером Панами та великим інвестором у країну, проте панамські посадовці заперечують будь-яке китайське втручання у діяльність каналу.
  • Заяви Трампа щодо можливих дій щодо Гренландії та Панамського каналу викликали неоднозначні реакції з боку міжнародного співтовариства та підняли питання про роль США у світовій політиці.

У Панамі жорстко відреагували на заяви Трампа

Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби за незалежність, — заявив Мартінес-Ача.

Він також відкинув заяви Трампа про те, що Панамський канал зараз нібито експлуатується Китаєм.

Єдині руки, що керують каналом, — панамські, і так буде й надалі, — наголосив міністр.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно раніше назвав цю заяву Трампа «нісенітницею», заперечивши будь-яке китайське втручання.

Китай є другим за величиною користувачем Панамського каналу після США, а також великим інвестором у центральноамериканській країні, як і в багатьох інших частинах світу.

Трамп погрожує забрати Панамський канал військовим шляхом

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний чи військовий примус для отримання контролю над Гренландією і Панамським каналом, Трамп сказав, що не підтверджує це.

Ні. Можливо, нам доведеться щось зробити.... Ви говорите про Панаму і Гренландію — ні, я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новообраний президент США

Зазначається, що сам Трамп неодноразово висловлював бажання, аби США купили Гренландію, називаючи данську територію і найбільший острів у світі «абсолютною необхідністю» для національної безпеки.

Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї (Гренландії — ред.), тому що вона потрібна нам для національної безпеки.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка відхилила першу пропозицію Трампа про купівлю Гренландії в 2019 році, назвала нову його заяву «абсурдною».

Трамп також раніше вимагав від Панами відновити право власності над каналом, яке США передали Панамі в 1977 році.

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