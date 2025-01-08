У Панамі жорстко відреагували на неоднозначні заяви Трампа

Міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача заявив, що суверенітет Панамського каналу не підлягає обговоренню. Так він відреагував на останні заяви обраного президента США Дональда Трампа.

У Панамі жорстко відреагували на заяви Трампа

Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби за незалежність, — заявив Мартінес-Ача.

Він також відкинув заяви Трампа про те, що Панамський канал зараз нібито експлуатується Китаєм.

Єдині руки, що керують каналом, — панамські, і так буде й надалі, — наголосив міністр. Поширити

Президент Панами Хосе Рауль Муліно раніше назвав цю заяву Трампа «нісенітницею», заперечивши будь-яке китайське втручання.

Китай є другим за величиною користувачем Панамського каналу після США, а також великим інвестором у центральноамериканській країні, як і в багатьох інших частинах світу.

Трамп погрожує забрати Панамський канал військовим шляхом

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний чи військовий примус для отримання контролю над Гренландією і Панамським каналом, Трамп сказав, що не підтверджує це.

Ні. Можливо, нам доведеться щось зробити.... Ви говорите про Панаму і Гренландію — ні, я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому. Дональд Трамп Новообраний президент США

Зазначається, що сам Трамп неодноразово висловлював бажання, аби США купили Гренландію, називаючи данську територію і найбільший острів у світі «абсолютною необхідністю» для національної безпеки.

Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї (Гренландії — ред.), тому що вона потрібна нам для національної безпеки. Поширити

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка відхилила першу пропозицію Трампа про купівлю Гренландії в 2019 році, назвала нову його заяву «абсурдною».