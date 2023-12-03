В Париже неизвестный напал на туристов с ножом. Есть погибший и раненые

Вечером 2 декабря 26-летний мужчина напал на туристов в центре Парижа у Эйфелевой башни. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Что известно об атаке на туристов в Париже

Полиция быстро задержала мужчину, гражданина Франции.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал, что подозреваемый находился в списке служб безопасности Франции и имел историю психических заболеваний. Он провел четыре года в тюрьме за планирование насильственного преступления.

Нападение произошло около 19:00 по Гринвичу, когда мужчина напал с ножом на пару туристов на набережной Гренель, в нескольких метрах от Эйфелевой башни, смертельно ранив гражданина Германии.

Затем за ним погналась полиция, и он напал с молотком на двух других людей, прежде чем его задержали.

Жеральд Дарманен заявил, что после ареста мужчина выражал тревогу по поводу гибели мусульман, в частности, в Афганистане и на палестинских территориях, и утверждал, что Франция была ее соучастником. Подозреваемый восклицал "Аллаху Акбар".

Этот человек был готов убивать других, – сказал Дарманен журналистам. Поделиться

Расследование будет проводить антитеррористическая прокуратура.

Террористическая угроза во Франции

Франция находится под усиленной террористической угрозой с октября. Тогда бывший ученик смертельно ранил ножом учителя в северном городе Аррас.

Убийца был родом из региона Ингушетии в Кавказских горах в РФ и подозревается в исламской радикализации.

Это смертельное нападение произошло через три года после того, как другой учитель был убит под Парижем, обезглавлен радикально настроенным чеченцем, которого позже убила полиция.

Субботнее нападение повысило уровень страха в столице Франции, которая была шокирована нападениями исламистских радикалов на кафе и музыкальный зал в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.