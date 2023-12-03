В Париже неизвестный напал на туристов с ножом. Есть погибший и раненые
Категория
Мир
Дата публикации

В Париже неизвестный напал на туристов с ножом. Есть погибший и раненые

Полиция
Читати українською
Источник:  The Guardian

Вечером 2 декабря 26-летний мужчина напал на туристов в центре Парижа у Эйфелевой башни. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Что известно об атаке на туристов в Париже

Полиция быстро задержала мужчину, гражданина Франции.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал, что подозреваемый находился в списке служб безопасности Франции и имел историю психических заболеваний. Он провел четыре года в тюрьме за планирование насильственного преступления.

Нападение произошло около 19:00 по Гринвичу, когда мужчина напал с ножом на пару туристов на набережной Гренель, в нескольких метрах от Эйфелевой башни, смертельно ранив гражданина Германии.

Затем за ним погналась полиция, и он напал с молотком на двух других людей, прежде чем его задержали.

Жеральд Дарманен заявил, что после ареста мужчина выражал тревогу по поводу гибели мусульман, в частности, в Афганистане и на палестинских территориях, и утверждал, что Франция была ее соучастником. Подозреваемый восклицал "Аллаху Акбар".

Этот человек был готов убивать других, – сказал Дарманен журналистам.

Расследование будет проводить антитеррористическая прокуратура.

Террористическая угроза во Франции

Франция находится под усиленной террористической угрозой с октября. Тогда бывший ученик смертельно ранил ножом учителя в северном городе Аррас.

Убийца был родом из региона Ингушетии в Кавказских горах в РФ и подозревается в исламской радикализации.

Это смертельное нападение произошло через три года после того, как другой учитель был убит под Парижем, обезглавлен радикально настроенным чеченцем, которого позже убила полиция.

Субботнее нападение повысило уровень страха в столице Франции, которая была шокирована нападениями исламистских радикалов на кафе и музыкальный зал в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.

Мы ничем не уступим перед лицом терроризма. Никогда, - заявила премьер-министр Элизабет Борн в X, ранее Twitter, выражая соболезнования жертвам и их семьям.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В центре Парижа произошел мощный взрыв — видео
В центре Парижа произошел мощный взрыв — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль
Версаль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Париже разрисовали дома звездами Давида. Полиция начала расследование
Париж

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.