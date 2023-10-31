В Париже разрисовали дома звездами Давида. Полиция начала расследование

В ночь на 31 октября в Париже неизвестные нарисовали около шестидесяти звезд Давида на зданиях. Таким образом нацисты в 1930-х обозначали дома евреев.

В Париже на зданиях появились звезды Давида

Синие звезды Давида, символы еврейской религии, были обнаружены на жилых домах и банках на улицах Пер-Корентен, улицах Томб-Иссуар или на перекрестке улицы Сен-Ив в 14 округе Парижа.

Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.

Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5 — Anne Gindt (@annegindt) October 31, 2023

Прокуратура открыла расследование за повреждение имущества других лиц, отягощенное обстоятельствами происхождения, расовой, этнической или религиозной принадлежности.

Мэр 14-го округа Карин Пети раскритиковала "антисемитские и расистские" рисунки.

Страшно в это утро. Антисемитизм распространился на наших улицах в как в самые темные часы. Эти преступники должны быть найдены и осуждены. Городские службы мобилизованы. Полиция также, как и прокуратура. Этот акт напоминает процессы 30-х годов и Второй мировой войны, которые привели к уничтожению миллионов евреев. Поделиться

Городские службы уборки будут направлены на место происшествия, чтобы убрать надписи.

Всего после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября во Франции было зарегистрировано 819 антисемитских актов. Совершено 414 арестов.

В Берлине заметили звезды Давида на зданиях

Напомним, что в середине октября граффити со звездой Давида были замечены на домах Берлина. В общей сложности известно о 5 таких случаях.

Женщина с еврейскими корнями, которая живет в одном из этих домов, рассказала, что вызвала полицию, где начали расследование по подозрению в разжигании вражды и повреждении имущества.

11 октября суд Берлина поддержал запрет на пропалестинские акции после того, как выходцы из арабских стран праздновали на улицах атаку ХАМАСа на Израиль.

Полиция Берлина перед этим сообщила, что "митинг солидарности с Палестиной" и все другие подобные мероприятия под запретом из-за угрозы общественной безопасности.