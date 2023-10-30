Украина ответила на обвинения РФ о "причастности" к антисемитским беспорядкам в Махачкале
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Политика
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Украина ответила на обвинения РФ о "причастности" к антисемитским беспорядкам в Махачкале

Олег Николенко
МИД
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В МИД Украины считают упреки РФ о причастности к антисемитским беспорядкам в Махачкале 29 октября перекладыванием ответственности с больной головы на здоровую.

МИД Украины ответило на упреки РФ

Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Угрозы разделаться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире.

Что известно о событиях в Махачкале

Вечером 29 октября в столице российской республики Дагестан местные штурмовали аэропорт из-за прибытия самолета из Израиля.

Несколько видео, опубликованных в социальных сетях, показали толпу людей в аэропорту Махачкалы и на взлетно-посадочной полосе, некоторые размахивали палестинским флагом, другие прорывались через закрытые двери международного терминала.

Толпа возле аэропорта держала антисемитские плакаты с такими лозунгами, как «Мы против еврейских беженцев» и «В Дагестане нет места убийцам детей».

Аэропорт был временно закрыт, а рейсы перенаправлены. Кремль пытался возложить вину на "внешнее вмешательство".

30 октября спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что эти «беспорядки» якобы являются «спланированной извне провокацией на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России». В реализации акции обвинили Украину.

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