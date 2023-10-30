Украина ответила на обвинения РФ о "причастности" к антисемитским беспорядкам в Махачкале

В МИД Украины считают упреки РФ о причастности к антисемитским беспорядкам в Махачкале 29 октября перекладыванием ответственности с больной головы на здоровую.
МИД Украины ответило на упреки РФ
Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.
Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Что известно о событиях в Махачкале
Вечером 29 октября в столице российской республики Дагестан местные штурмовали аэропорт из-за прибытия самолета из Израиля.
Несколько видео, опубликованных в социальных сетях, показали толпу людей в аэропорту Махачкалы и на взлетно-посадочной полосе, некоторые размахивали палестинским флагом, другие прорывались через закрытые двери международного терминала.
Толпа возле аэропорта держала антисемитские плакаты с такими лозунгами, как «Мы против еврейских беженцев» и «В Дагестане нет места убийцам детей».
Аэропорт был временно закрыт, а рейсы перенаправлены. Кремль пытался возложить вину на "внешнее вмешательство".
30 октября спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что эти «беспорядки» якобы являются «спланированной извне провокацией на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России». В реализации акции обвинили Украину.
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