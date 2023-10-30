Україна відповіла на звинувачення РФ про "причетність" до антисемітських заворушень у Махачкалі

В МЗС України вважають закиди РФ про причетність до антисемітських заворушень в Махачкалі 29 жовтня перекладанням відповідальності з хворої голови на здорову.
МЗС України відповіло на закиди РФ
Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.
Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.
Що відомо про події в Махачкалі
Увечері 29 жовтня у столиці російської республіки Дагестан місцеві штурмували аеропорт через прибуття літака з Ізраїлю.
Кілька відео, опублікованих у соціальних мережах, показали натовп людей в аеропорту Махачкали і на злітно-посадковій смузі, дехто розмахував палестинським прапором, інші проривалися через зачинені двері міжнародного терміналу.
Натовп біля аеропорту тримав антисемітські плакати з такими гаслами, як «Ми проти єврейських біженців» і «В Дагестані немає місця вбивцям дітей».
Аеропорт був тимчасово закритий, а рейси перенаправлені. Кремль намагався покласти провину на "зовнішнє втручання".
30 жовтня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці «заворушення» нібито є «спланованою ззовні провокацією на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу Росії». В реалізації «акції» звинуватили Україну.
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