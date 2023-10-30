Україна відповіла на звинувачення РФ про "причетність" до антисемітських заворушень у Махачкалі

В МЗС України вважають закиди РФ про причетність до антисемітських заворушень в Махачкалі 29 жовтня перекладанням відповідальності з хворої голови на здорову.

МЗС України відповіло на закиди РФ

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами. Поширити

Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі. Поширити

Що відомо про події в Махачкалі

Увечері 29 жовтня у столиці російської республіки Дагестан місцеві штурмували аеропорт через прибуття літака з Ізраїлю.

Кілька відео, опублікованих у соціальних мережах, показали натовп людей в аеропорту Махачкали і на злітно-посадковій смузі, дехто розмахував палестинським прапором, інші проривалися через зачинені двері міжнародного терміналу.

Натовп біля аеропорту тримав антисемітські плакати з такими гаслами, як «Ми проти єврейських біженців» і «В Дагестані немає місця вбивцям дітей».

Аеропорт був тимчасово закритий, а рейси перенаправлені. Кремль намагався покласти провину на "зовнішнє втручання".

30 жовтня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці «заворушення» нібито є «спланованою ззовні провокацією на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу Росії». В реалізації «акції» звинуватили Україну.