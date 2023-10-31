У Парижі розмалювали будинки зірками Давида. Поліція почала розслідування

У ніч на 31 жовтня у Парижі невідомі намалювали близько шістдесяти зірок Давида на будівлях. Таким чином нацисти у 1930-х позначали будинки євреїв.

У Парижі на будівлях з’явилися зірки Давида

Сині зірки Давида, символи єврейської релігії, були виявлені на житлових будинках і банках на вулицях Пер-Корентен, вулицях Томб-Іссуар або на перехресті вулиці Сен-Ів в 14-му окрузі Парижа.

Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.

Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5 — Anne Gindt (@annegindt) October 31, 2023

Прокуратура відкрила розслідування за пошкодження майна інших осіб, обтяжене обставинами походження, расової, етнічної або релігійної приналежності.

Мер 14-го округу Карін Петі розкритикувала «антисемітські та расистські» малюнки.

Страшно цього ранку. Антисемітизм розповсюдився на наших вулицях у як у найтемніші години. Ці злочинці мають бути знайдені та засуджені. Міські служби мобілізовані. Поліція також, як і прокуратура. Цей акт нагадує процеси 1930-х років і Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв. Поширити

Міські служби прибирання будуть направлені на місце події, щоб стерти написи.

Загалом після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Франції було зареєстровано 819 антисемітських актів. Здійснено 414 арештів.

У Берліні помітили зірки Давида на будівлях

Нагадаємо, що у середині жовтня графіті з зіркою Давида помітили на будинках Берліна. Загалом відомо про 5 таких випадків.

Жінка з єврейським корінням, яка живе в одному з цих будинків розповіла, що викликала поліцію, де розпочали розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна.

11 жовтня суд Берліна підтримав заборону пропалестинських акцій після того, як вихідці з арабських країн святкували на вулицях атаку ХАМАСу на Ізраїль.

Поліція Берліна перед цим повідомила, що "мітинг солідарності з Палестиною" та всі інші подібні заходи під забороною через загрозу громадській безпеці.