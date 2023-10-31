У Парижі розмалювали будинки зірками Давида. Поліція почала розслідування

У ніч на 31 жовтня у Парижі невідомі намалювали близько шістдесяти зірок Давида на будівлях. Таким чином нацисти у 1930-х позначали будинки євреїв.
У Парижі на будівлях з’явилися зірки Давида
Сині зірки Давида, символи єврейської релігії, були виявлені на житлових будинках і банках на вулицях Пер-Корентен, вулицях Томб-Іссуар або на перехресті вулиці Сен-Ів в 14-му окрузі Парижа.
Прокуратура відкрила розслідування за пошкодження майна інших осіб, обтяжене обставинами походження, расової, етнічної або релігійної приналежності.
Мер 14-го округу Карін Петі розкритикувала «антисемітські та расистські» малюнки.
Міські служби прибирання будуть направлені на місце події, щоб стерти написи.
Загалом після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Франції було зареєстровано 819 антисемітських актів. Здійснено 414 арештів.
У Берліні помітили зірки Давида на будівлях
Нагадаємо, що у середині жовтня графіті з зіркою Давида помітили на будинках Берліна. Загалом відомо про 5 таких випадків.
Жінка з єврейським корінням, яка живе в одному з цих будинків розповіла, що викликала поліцію, де розпочали розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна.
11 жовтня суд Берліна підтримав заборону пропалестинських акцій після того, як вихідці з арабських країн святкували на вулицях атаку ХАМАСу на Ізраїль.
Поліція Берліна перед цим повідомила, що "мітинг солідарності з Палестиною" та всі інші подібні заходи під забороною через загрозу громадській безпеці.
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