У Парижі невідомий напав на перехожих з ножем. Є загиблий та поранені
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У Парижі невідомий напав на перехожих з ножем. Є загиблий та поранені

Поліція
Джерело:  The Guardian

Ввечері 2 грудня 26-річний чоловік напав на туристів у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Що відомо про атаку на туристів у Парижі

Поліція швидко затримала чоловіка, громадянина Франції.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен сказав, що підозрюваний перебував у списку служб безпеки Франції та мав історію психічних захворювань. Він провів чотири роки у в'язниці за планування насильницького злочину.

Напад стався близько 19:00 за Гринвічем, коли чоловік напав з ножем на пару туристів на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі, смертельно поранивши громадянина Німеччини.

Потім за ним погналася поліція, і він напав з молотком на двох інших людей, перш ніж його затримали.

Жеральд Дарманен заявив, що після арешту чоловік висловлював тривогу з приводу загибелі мусульман, зокрема в Афганістані та на палестинських територіях, і стверджував, що Франція була її співучасником. Підозрюваний вигукував «Аллаху Акбар».

Ця людина була готова вбивати інших, — сказав Дарманен журналістам.

Розслідування буде проводити антитерористична прокуратура.

Терористична загроза у Франції

Франція перебуває під посиленою терористичною загрозою з жовтня. Тоді колишній учень смертельно поранив ножем вчителя в північному місті Аррас.

Убивця був родом з регіону Інгушетії в російських Кавказьких горах і підозрюється в ісламській радикалізації.

Цей смертельний напад стався через три роки після того, як інший вчитель був убитий під Парижем, обезголовлений радикально налаштованим чеченцем, якого пізніше вбила поліція.

Суботній напад підвищив рівень страху у столиці Франції, яка була шокована нападами ісламістських радикалів на кафе та музичний зал у 2015 році, в результаті яких загинуло 130 людей.

Ми нічим не поступимося перед обличчям тероризму. Ніколи, - заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн у X, раніше Twitter, висловлюючи співчуття жертвам та їхнім родинам.

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