В ПАСЕ создали спецкомитет по нарушению россиянами прав украинских детей

27 ноября Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило персональный состав специального комитета по положению детей Украины.
В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук сообщила, что новый спецкомитет возглавила украинская делегатка Елена Хоменко.
В его состав также вошли Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, Александра Устинова.
Первое заседание комитета состоится 15 декабря в Париже.
Документальный проект «Истерзанное детство»
Ко Дню защиты детей команда online.ua представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о похищенных украинских детях.
За более чем год полномасштабной войны Украина смогла вернуть около 400 детей. В то же время РФ заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей и продолжает похищать детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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