В ПАСЕ создали спецкомитет по нарушению россиянами прав украинских детей

В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук сообщила, что новый спецкомитет возглавила украинская делегатка Елена Хоменко.

В его состав также вошли Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, Александра Устинова.

Первое заседание комитета состоится 15 декабря в Париже.

Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат. Поделиться

Документальный проект «Истерзанное детство»

Ко Дню защиты детей команда online.ua представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о похищенных украинских детях.

За более чем год полномасштабной войны Украина смогла вернуть около 400 детей. В то же время РФ заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей и продолжает похищать детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.