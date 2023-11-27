У ПАРЄ створили спецкомітет із питань порушення росіянами прав українських дітей

У ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук повідомила, що новий спецкомітет очолила українська делегатка Олена Хоменко.

До його складу також увійшли Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір, Олександра Устінова.

Перше засідання комітету відбудеться 15 грудня в Парижі.

Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат. Поширити

Документальний проєкт «Понівечене дитинство»

До Дня захисту дітей команда online.ua представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про викрадених українських дітей.

За понад рік повномасштабної війни Україна змогла повернути близько 400 дітей. Водночас РФ заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей і продовжує викрадати дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.