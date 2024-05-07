В Польше в зале заседания правительства обнаружили прослушивающее устройство

Польские спецслужбы обнаружили устройство с камерой и диктофоном в помещении, где должно было 7 мая состояться выездное заседание Кабинета министров страны.

Устройство для прослушивания в правительстве Польши

По данным репортов польского издания RMF FM, сотрудники спецслужбы обнаружили в зале устройство для записи звука и изображения. Он должен был быть установлен на высоте одного из радиаторов.

Устройство исследует агентство внутренней безопасности. Правоохранители устанавливают, когда это оборудование могло быть установлено, кто это сделал и с какой целью.

Впервые о подозрительном устройстве сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский на платформе X.

Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для прослушивания, в помещении, где сегодня состоится заседание Совета министров в Катовице. Службы проводят дальнейшие меры, — написал он. Поделиться

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024

RMF FM передает, что устройство обнаружили во время плановой проверки помещений, где должна была состояться встреча.

По данным источников журналистов, устройство когда-то "использовалось для связи между удаленными комнатами и было установлено бывшим офисным работником на пенсии".

Россия готовит диверсии в странах ЕС

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил 7 мая информацию издания Financial Times о подготовке российскими спецслужбами диверсий на территории европейских стран.

Представитель ГУР подчеркнул, что комментировать информацию СМИ не совсем целесообразно, однако существуют факты подготовки страны-агрессорки России к волне диверсий на территории стран ЕС.