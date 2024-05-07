В Польше в зале заседания правительства обнаружили прослушивающее устройство

Польские спецслужбы обнаружили устройство с камерой и диктофоном в помещении, где должно было 7 мая состояться выездное заседание Кабинета министров страны.
Устройство для прослушивания в правительстве Польши
По данным репортов польского издания RMF FM, сотрудники спецслужбы обнаружили в зале устройство для записи звука и изображения. Он должен был быть установлен на высоте одного из радиаторов.
Устройство исследует агентство внутренней безопасности. Правоохранители устанавливают, когда это оборудование могло быть установлено, кто это сделал и с какой целью.
Впервые о подозрительном устройстве сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский на платформе X.
RMF FM передает, что устройство обнаружили во время плановой проверки помещений, где должна была состояться встреча.
По данным источников журналистов, устройство когда-то "использовалось для связи между удаленными комнатами и было установлено бывшим офисным работником на пенсии".
Россия готовит диверсии в странах ЕС
Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил 7 мая информацию издания Financial Times о подготовке российскими спецслужбами диверсий на территории европейских стран.
Представитель ГУР подчеркнул, что комментировать информацию СМИ не совсем целесообразно, однако существуют факты подготовки страны-агрессорки России к волне диверсий на территории стран ЕС.
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