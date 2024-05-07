У Польщі в залі засідання уряду виявили пристрій для прослуховування

Польські спецслужби виявили пристрій з камерою та диктофоном у приміщенні, де мало 7 травня відбутися виїзне засідання Кабінету міністрів країни.

Пристрій для прослуховування в уряді Польщі

За даними репортів польського видання RMF FM, співробітники спецслужби знайшли в залі пристрій для запису звуку та зображення. Він мав бути встановлений на висоті одного з радіаторів.

Пристрій досліджує Агенство внутрішньої безпеки. Правоохоронці встановлюють, коли це обладнання могло бути встановлене, хто це зробив і з якою метою.

Вперше про підозрілий пристрій повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський на платформі X.

Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування, у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце. Служби проводять подальші заходи, — написав він. Поширити

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024

RMF FM передає, що пристрій виявили під час планової перевірки приміщень, де мала відбутися зустріч.

За даними джерел журналістів, пристрій колись “використовувався для зв'язку між віддаленими кімнатами і був встановлений колишнім офісним працівником на пенсії”.

Росія готує диверсії у країнах ЄС

Представник ГУР Андрій Юсов 7 травня підтвердив інформацію видання Financial Times про підготовку російськими спецслужбами диверсій на території європейських країн.

Представник ГУР підкреслив, що коментувати інформацію ЗМІ не зовсім доцільно, однак існують факти підготовки країни-агресорки Росії до хвилі диверсій на території країн ЄС.