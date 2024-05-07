У Польщі в залі засідання уряду виявили пристрій для прослуховування

Польські спецслужби виявили пристрій з камерою та диктофоном у приміщенні, де мало 7 травня відбутися виїзне засідання Кабінету міністрів країни.
Пристрій для прослуховування в уряді Польщі
За даними репортів польського видання RMF FM, співробітники спецслужби знайшли в залі пристрій для запису звуку та зображення. Він мав бути встановлений на висоті одного з радіаторів.
Пристрій досліджує Агенство внутрішньої безпеки. Правоохоронці встановлюють, коли це обладнання могло бути встановлене, хто це зробив і з якою метою.
Вперше про підозрілий пристрій повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський на платформі X.
RMF FM передає, що пристрій виявили під час планової перевірки приміщень, де мала відбутися зустріч.
За даними джерел журналістів, пристрій колись “використовувався для зв'язку між віддаленими кімнатами і був встановлений колишнім офісним працівником на пенсії”.
Росія готує диверсії у країнах ЄС
Представник ГУР Андрій Юсов 7 травня підтвердив інформацію видання Financial Times про підготовку російськими спецслужбами диверсій на території європейських країн.
Представник ГУР підкреслив, що коментувати інформацію ЗМІ не зовсім доцільно, однак існують факти підготовки країни-агресорки Росії до хвилі диверсій на території країн ЄС.
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