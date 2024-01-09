В приложении Monobank произошел сбой. Что известно
Категория
Технологии
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В приложении Monobank произошел сбой. Что известно

Monobank
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Источник:  Олег Гороховский

В мобильном приложении Monobank утром 9 января произошел технический сбой в работе. Пользователи жалуются, что некоторые операции не могут выполнить.

Что известно о сбое в Monobank

Сегодня утром пользователи виртуального банка Monobank начали наблюдать за сбоем в работе приложения. В частности, не всем клиентам удается авторизоваться.

Соучредитель банка Олег Гороховский проинформировал, что сейчас проводятся восстановительные работы.

Сломались немного. Чиним. Простите, — говорится в сообщении Гороховского.

Пользователи в сети также сообщали, что, в частности, не работают сервисы накопления "Банки". В то же время переводы с карты на карту работают.

Кибератака на Киевстар

Утром 12 декабря абоненты Киевстар сообщили об исчезновении мобильного интернета и связи.

Позже в компании сообщили, что на "Киевстаре" была осуществлена масштабная кибератака.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

С 13 декабря компания начала постепенно восстанавливать услуги голосовой связи, мобильного Интернета, услуг СМС, мобильного Интернета в метрополитене Киева и Харькова, роуминга.

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