У застосунку Monobank стався збій. Що відомо

У мобільному застосунку Monobank зранку 9 січня стався технічний збій у роботі. Користувачі скаржаться, що не можуть виконати деякі операції.

Що відомо про збій в Monobank

Сьогодні вранці користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.

Співзасновник банку Олег Гороховський поінформував, що наразі проводяться відновлювальні роботи.

Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую, — йдеться у дописі Гороховського. Поширити

Користувачі в мережі також повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення "Банки". Водночас перекази з картки на картку працюють.

Кібератака на Київстар

Зранку 12 грудня абоненти "Київстар" повідомили про зникнення мобільного інтернету та зв’язку.

Пізніше у компанії повідомили, що на "Київстар" була здійснена масштабна кібератака.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

З 13 грудня компанія почала поступово відновлювати послуги голосового зв'язку, мобільного інтернету, послуг СМС, мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова, роумінгу.