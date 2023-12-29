В Раде назвали ключевые приоритеты Украины на 2024 год

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, этот год был успешным для украинских военных, однако есть и проблемы, над которыми необходимо работать.

Что известно о главных вызовах и приоритетах для Украины в следующем году

Костенко отметил, что украинские военные, несмотря на продолжение многочисленных атак оккупационной российской армии, контролируют ситуацию на фронте.

Он отметил, что Кремль не отказался от долгосрочных планов по захвату Донецкой и Луганской областей.

Нардеп добавил, что оккупационная русская армия планирует захватить крупные города на востоке Украины.

В настоящее время ключевой задачей украинских военных, по его словам, является строительство оборонных укреплений.

Я считаю, что в стратегическом смысле Силы обороны успешно провели этот год и удержали наши территории. Сейчас наша основная задача – построение укреплений. Если его быстро не выполним, то могут быть проблемы, – отметил Костенко. Поделиться

Производство какого оружия является приоритетным для Украины

Костенко отметил, что в настоящее время украинская оборонка сконцентрирована на производстве БПЛА и дальнейшем развитии этого направления.

Он отметил, что в Украине хорошо наладили процесс сборки БПЛА по компонентам иностранного производства.

Сейчас украинские производители преимущественно занимаются сборкой беспилотников из деталей, которые покупаются в разных странах. Поэтому Украина зависима от производителей комплектующих.

Сегодня в Украине изготовление беспилотников – это стратегическое направление. Собирать дроны мы можем, а получить возможность изготавливать детали, – это одна из приоритетных целей на следующий год и важная составляющая, которую государство должно финансировать, помогать развивать или брать на себя его реализацию, – отметил народный депутат. Поделиться

Сейчас в Украине нужно локализовать производство:

аккумуляторов, которые сейчас производит Китай;

моторов на дроны – разных видов и размеров;

некоторых других составляющих.

Конечно, по словам полковника СБУ, это не конкурентная составляющая, если говорится о моторе для дрона. В Китае он может стоить 20 долларов, а изготовление его в Украине – 50 долларов.