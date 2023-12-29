У Раді назвали ключові пріоритети України на 2024 рік

За словами секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, це рік був успішним для українських військових, однак є і проблеми, над якими необхідно працювати.
Що відомо про головні виклики і пріоритети для України у наступному році
Костенко зазначив, що українські військові попри продовження численних атак окупаційної російської армії контролюють ситуацію на фронті.
Він зазначив, що Кремль не відмовився від довгострокових планів із захоплення Донецької та Луганської областей.
Нардеп додав, що окупаційна російська армія планує захопити великі міста на сході України.
Наразі ключовим завданням українських військових, за його словами, є побудова оборонних укріплень.
Виробництво якої зброї є пріоритетним для України
Костенко зазначив, що наразі українська оборонка сконцентрована на виробництві БпЛА та подальшому розвитку цього напрямку.
Він зазначив, що в Україні гарно налагодили процес збірки БпЛА із компонентів іноземного виробництва.
Зараз українські виробники переважно займаються збіркою безпілотників з деталей, які купуються у різних країнах світу. Через це Україна є залежною від виробників комплектуючих.
Зараз в Україні потрібно локалізувати виробництво:
акумуляторів, які наразі виготовляє Китай;
моторів на дрони – різних видів та розмірів;
деяких інших складових.
Звичайно, за словами полковника СБУ, це не конкурентна складова, якщо мовиться про мотор для дрона. В Китаї він може коштувати 20 доларів, а виготовлення його в Україні – 50 доларів.
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