В Верховной Раде Украины была создана Временная следственная комиссия по обустройству фортификаций и закупке дронов. Председателем ВСК был назначен Николай Задорожный (фракция "Слуга народа").

Создание соответствующей ВСК в Раде поддержали 277 депутатов

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, за данное решение проголосовали 277 народных депутатов.

Председателем ВСК был назначен Николай Задорожний (фракция "Слуга народа").

В состав вошли восемь "слуг народа" и по одному представителю всех фракций и групп ВРУ. От нас – Рома Костенко, – сообщил Железняк. Ярослав Железняк Народный депутат от "Голоса"

Он также рассказал, что к полномочиям ВСК относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов, в том числе потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирование государственного заказа на производство и закупку БПЛА.

Также это изучение обстоятельств и подготовки вопросов по анализу практики распределения, передачи, снабжения и взятия на баланс беспилотников воинским частям и подразделениям Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований; обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

В Силах поддержки ВСУ описали особенности возведения фортификаций

По словам командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Гереги, украинские инженерно-позиционные подразделения строят опорные пункты на 2-й линии обороны, которые затем передают механизированным соединением.

Мы устанавливаем современную противодроновую защиту, подробно не буду рассказывать, чтобы не раскрывать все секреты россиянам, но то, что наши подразделения строят, спасет много жизней наших солдат.

Дмитрий Герега Командующий Сил поддержки ВСУ

Строительство опорных пунктов на 2-й линии – это опасность для жизни. Когда россияне видят, как работают украинские землеройные машины, они сразу пытаются их уничтожить. Для них инженерная техника – это приоритет.