У Раді створили ТСК щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді створили ТСК щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів

Верховна Рада
Джерело:  Ярослав Железняк

У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Головою ТСК було призначено Миколу Задорожнього (фракція "Слуга народу").

Створення відповідної ТСК у Раді підтримали 277 депутатів

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за це рішення проголосували 277 народних депутатів.

Головою ТСК було призначено Миколу Задорожнього (фракція "Слуга народу").

До складу увійшли вісім "слуг народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від нас — Рома Костенко, — повідомив Железняк.

Ярослав Железняк

Ярослав Железняк

Народний депутат від "Голосу"

Він також розповів, що до повноважень ТСК відноситься вивчення обставин та підготовки питань щодо, зокрема потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю БпЛА.

Також це вивчення обставин та підготовки питань щодо аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотників військовим частинам та підрозділам Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів, виділених на їх облаштування.

У Силах підтримки ЗСУ описали особливості зведення фортифікацій

За словами командувача Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Гереги українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням.

Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують — врятує багато життів наших солдат.


Дмитро Герега

Дмитро Герега

Командувач Сил підтримки ЗСУ

Будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.

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