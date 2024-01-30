В Раду внесен законопроект о биоматериале погибших военных

В Верховную Раду попал законопроект о репродуктивном материале военных. Его цель – урегулировать использование замороженной спермы украинских защитников при гибели на законодательном уровне.
Законопроект о биоматериале погибших защитников будет дополнен
В Раду внесен дополненный законопроект о репродуктивном материале военных.
Об этом говорится в соответствующем документе.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является урегулирование вопроса социальной защиты военнослужащих в вопросе обеспечения их прав на биологическое отцовство.
Также в законопроекте содержится норма, позволяющая военным распоряжаться своим репродуктивным материалом в случае своей смерти.
При этом инициатива предусматривает, что погибший защитник при использовании его репродуктивного материала для зачатия ребенка будет считаться отцом.
Скандал об уничтожении биоматериала погибших бойцов: что известно
26 января в соцсетях появилось сообщение медицинского адвоката Елены Бабич, которая обратила внимание на проблему.
После огласки ситуации народная депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева, которая является одним из авторов закона о сохранении биоматериала военных, пояснила, что в начальной редакции закона эта норма отсутствовала – ее внесли уже во время второго чтения законопроекта.
Автором поправки оказался глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, также представляющий «Слуг народа». Свою поправку он обосновывал тем, что «вопрос постмортальной репродукции остается неурегулированным национальным законодательством».
После скандала в соцсетях Радуцкий заявил, что считает подобную ситуацию «неправильной и несправедливой» и заверил, что Рада ее в ближайшее время решит.
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