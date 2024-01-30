В Раду внесен законопроект о биоматериале погибших военных

В Верховную Раду попал законопроект о репродуктивном материале военных. Его цель – урегулировать использование замороженной спермы украинских защитников при гибели на законодательном уровне.

Законопроект о биоматериале погибших защитников будет дополнен

В Раду внесен дополненный законопроект о репродуктивном материале военных.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является урегулирование вопроса социальной защиты военнослужащих в вопросе обеспечения их прав на биологическое отцовство.

В случае гибели или признания мертвым военного его репродуктивный материал бесплатно хранили в течение трех лет со дня смерти. По истечении этого срока хранения его можно будет продлить за счет другого лица, которое будет определено в распоряжении военного, – предлагают авторы законопроекта Поделиться

Также в законопроекте содержится норма, позволяющая военным распоряжаться своим репродуктивным материалом в случае своей смерти.

При этом инициатива предусматривает, что погибший защитник при использовании его репродуктивного материала для зачатия ребенка будет считаться отцом.

Скандал об уничтожении биоматериала погибших бойцов: что известно

26 января в соцсетях появилось сообщение медицинского адвоката Елены Бабич, которая обратила внимание на проблему.

После огласки ситуации народная депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева, которая является одним из авторов закона о сохранении биоматериала военных, пояснила, что в начальной редакции закона эта норма отсутствовала – ее внесли уже во время второго чтения законопроекта.

Ко второму чтению была подана поправка. Не моя. И несмотря на то, что я как главный автор этого закона была против – ее приняли. Почему у автора правки возникла такая идея – лучше спросить у него, – сказала она. Поделиться

Автором поправки оказался глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, также представляющий «Слуг народа». Свою поправку он обосновывал тем, что «вопрос постмортальной репродукции остается неурегулированным национальным законодательством».

После скандала в соцсетях Радуцкий заявил, что считает подобную ситуацию «неправильной и несправедливой» и заверил, что Рада ее в ближайшее время решит.