У Раду внесено законопроєкт про біоматеріал загиблих військових

У Верховну Раду потрапив законопроєкт про репродуктивний матеріал військових. Його мета – врегулювати використання замороженої сперми українських захисників у разі загибелі на законодавчому рівні.

Законопроєкт про біоматеріал загиблих захисників буде доповнено

У Раду внесено доповнений законопроєкт про репродуктиний матеріал військових.

Про це йдеться у відповідному документі.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців у питанні забезпечення їх прав на біологічне батьківство.

У разі загибелі чи визнання мертвим військового його репродуктивний матеріал безкоштовно зберігали протягом трьох років від дня смерті. Після закінчення цього терміну зберігання його можна буде продовжити за рахунок іншої особи, яка буде визначена у розпорядженні військового, – пропонують автори законопроєкту Поширити

Також у законопроекті міститься норма, яка дає військовим можливість розпоряджатися своїм репродуктивним матеріалом у разі своєї смерті.

При цьому ініціатива передбачає, що загиблий захисник у разі використання його репродуктивного матеріалу для зачаття дитини вважатиметься батьком.

Скандал зі знищення біоматеріалу загиблих бійців: що відомо

26 січня у соцмережs з’явився допис медичної адвокатки Олени Бабич, яка звернула увагу на проблему.

Після розголосу ситуації народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва, яка є однією з авторок закону про збереження біоматеріалу військових, пояснила, що у початковій редакції закону ця норма була відсутня − її внесли уже під час другого читання законопроєкту.

До другого читання була подана поправка. Не моя. І попри те, що я, як головний автор цього закону, була проти – її прийняли. Чому у автора правки виникла така ідея – краще запитати у нього, − сказала вона. Поширити

Автором поправки виявився очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, який також представляє «Слуг народу». Свою поправку він обґрунтовував тим, що «питання постмортальної репродукції наразі залишається неврегульованим національним законодавством».

Після скандалу у соцмережах Радуцький заявив, що вважає подібну ситуацію «неправильною і несправедливою» та запевнив, що Рада її найближчим часом вирішить.