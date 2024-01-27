В Україні кріобанки не знищуватимуть біоматеріал загиблих бійців — МОЗ

Міністрство охорони здоров'я заявило, що українська держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями, і що медицина може і має допомагати. Мова йде про ситуацію з біоматеріалом загиблих на фронті військовослужбовців.

МОЗ пообіцяло вирішити проблему біоматералу загиблих воїнів ЗСУ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових.

Відповідна заява оприлюднена на Facebook-сторінці міністерства.

Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових, – зазначили у МОЗ. Поширити

У міністерстві заявили, що цьогоріч в Україні було запроваджене держфінансування допоміжних репродуктивних технологій.

У березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те, що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни, – запевнили у пресслужбі. Поширити

Наголошується, що МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу.

Питання має бути і буде вирішено терміново, – переконують в установі. Поширити

Скандал зі знищення біоматеріалу загиблих бійців: що відомо

26 січня у соцмережs з’явився допис медичної адвокатки Олени Бабич, яка звернула увагу на проблему.

Після розголосу ситуації народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва, яка є однією з авторок закону про збереження біоматеріалу військових, пояснила, що у початковій редакції закону ця норма була відсутня − її внесли уже під час другого читання законопроєкту.

До другого читання була подана поправка. Не моя. І попри те, що я, як головний автор цього закону, була проти – її прийняли. Чому у автора правки виникла така ідея – краще запитати у нього, − сказала вона. Поширити

Автором поправки виявився очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, який також представляє «Слуг народу». Свою поправку він обґрунтовував тим, що «питання постмортальної репродукції наразі залишається неврегульованим національним законодавством».

Після скандалу у соцмережах Радуцький заявив, що вважає подібну ситуацію «неправильною і несправедливою» та запевнив, що Рада її найближчим часом вирішить.