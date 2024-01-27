В Україні кріобанки не знищуватимуть біоматеріал загиблих бійців — МОЗ

Міністрство охорони здоров'я заявило, що українська держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями, і що медицина може і має допомагати. Мова йде про ситуацію з біоматеріалом загиблих на фронті військовослужбовців.
МОЗ пообіцяло вирішити проблему біоматералу загиблих воїнів ЗСУ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових.
Відповідна заява оприлюднена на Facebook-сторінці міністерства.
У міністерстві заявили, що цьогоріч в Україні було запроваджене держфінансування допоміжних репродуктивних технологій.
Наголошується, що МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу.
Скандал зі знищення біоматеріалу загиблих бійців: що відомо
26 січня у соцмережs з’явився допис медичної адвокатки Олени Бабич, яка звернула увагу на проблему.
Після розголосу ситуації народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва, яка є однією з авторок закону про збереження біоматеріалу військових, пояснила, що у початковій редакції закону ця норма була відсутня − її внесли уже під час другого читання законопроєкту.
Автором поправки виявився очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, який також представляє «Слуг народу». Свою поправку він обґрунтовував тим, що «питання постмортальної репродукції наразі залишається неврегульованим національним законодавством».
Після скандалу у соцмережах Радуцький заявив, що вважає подібну ситуацію «неправильною і несправедливою» та запевнив, що Рада її найближчим часом вирішить.
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