В Украине криобанки не будут уничтожать биоматериал погибших бойцов — Минздрав
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине криобанки не будут уничтожать биоматериал погибших бойцов — Минздрав

Криобанк
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Источник:  МОЗ Украины

Министр здравоохранения заявил, что украинское государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами, и что медицина может и должна помогать. Речь идет о ситуации с биоматериалом погибших на фронте военнослужащих.

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В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных.

Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице министерства.

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных, – отметили в Минздраве.

В министерстве заявили, что в этом году в Украине было введено госфинансирование вспомогательных репродуктивных технологий.

В марте вступит в силу принятый парламентом закон, разрешающий семьям военных безвозмездно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников. То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших – законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки, – заверили в пресс-службе.

Отмечается, что Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу.

Вопрос должен быть и будет решен срочно, – уверяют в ведомстве.

Скандал по уничтожению биоматериала погибших бойцов: что известно

26 января в соцсетях появилось сообщение медицинского адвоката Елены Бабич, которая обратила внимание на проблему.

После огласки ситуации народный депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева, которая является одним из авторов закона о сохранении биоматериала военных, пояснила, что в начальной редакции закона эта норма отсутствовала – ее внесли уже во время второго чтения законопроекта.

Ко второму чтению была подана поправка. Не моя. И несмотря на то, что я как главный автор этого закона была против – ее приняли. Почему у автора правки возникла такая идея – лучше спросить у него, – сказала она.

Автором поправки оказался глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, также представляющий «Слуг народа». Свою поправку он обосновывал тем, что «вопрос постмортальной репродукции остается неурегулированным национальным законодательством».

После скандала в соцсетях Радуцкий заявил, что считает подобную ситуацию «неправильной и несправедливой» и заверил, что Рада ее в ближайшее время решит.

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