В Украине криобанки не будут уничтожать биоматериал погибших бойцов — Минздрав

Министр здравоохранения заявил, что украинское государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами, и что медицина может и должна помогать. Речь идет о ситуации с биоматериалом погибших на фронте военнослужащих.
Минздрав пообещал решить проблему биоматерала погибших воинов ВСУ
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных.
Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице министерства.
В министерстве заявили, что в этом году в Украине было введено госфинансирование вспомогательных репродуктивных технологий.
Отмечается, что Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу.
Скандал по уничтожению биоматериала погибших бойцов: что известно
26 января в соцсетях появилось сообщение медицинского адвоката Елены Бабич, которая обратила внимание на проблему.
После огласки ситуации народный депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева, которая является одним из авторов закона о сохранении биоматериала военных, пояснила, что в начальной редакции закона эта норма отсутствовала – ее внесли уже во время второго чтения законопроекта.
Автором поправки оказался глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, также представляющий «Слуг народа». Свою поправку он обосновывал тем, что «вопрос постмортальной репродукции остается неурегулированным национальным законодательством».
После скандала в соцсетях Радуцкий заявил, что считает подобную ситуацию «неправильной и несправедливой» и заверил, что Рада ее в ближайшее время решит.
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