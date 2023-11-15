В РФ продолжается строительство завода по производству дронов-камикадзе — спутниковые снимки
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ продолжается строительство завода по производству дронов-камикадзе — спутниковые снимки

дрон
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Источник:  ISIS

Россия продолжает строительство завода по производству "Шахедов" в Республике Татарстан. Это подтверждают спутниковые снимки.

РФ продолжает строительство завода по производству "Шахедов"

Согласно опубликованной информации, завод "Алабуга" наладил производство дрони с помощью специалистов из Ирана. При этом с приближением зимы производство беспилотников ускоряется. Это может свидетельствовать о том, что РФ планирует увеличить количество атак на Украину.

В частности, два здания завода претерпели изменения с начала года и расширились. Теперь они соответствуют размерам пяти мотоиспытательных камер для производства Shahed-136, включенных в схему здания. Также их совмещает коридор.

Однако интересно то, что коридор не объединяет эти два здания, а вероятно ведет от южной трети здания 8.2 к южной трети здания 8.1. Затем коридор ведет вверх вдоль западной стороны строения 8.1 к верхней трети.

Судя по снимкам и планам зданий, по крайней мере, верхняя площадь здания 8.1 предназначена для производства Shahed. Кроме этого "Алабуга" устанавливает физические периметры безопасности вокруг домов 8.1 и 8.2. В РФ продолжается строительство завода по производству дронов-камикадзе - спутниковые снимки

завод по производству дронов-камикадзе

Где расположен завод

Завод расположен в 800 км к востоку от Москвы в Республике Татарстан. АО "Алабуга" на 66 процентов принадлежит федеральному правительству и на 34 процента – республике.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. Враг регулярно использует вышеупомянутые БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за помощи Кремля против Тегерана были введены многочисленные санкции.

В частности, в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

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Дрон

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