В РФ сошли с рельсов более 20 вагонов с углем — фото

В российской Башкирии ночью на 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона с углем. Пока причины инцидента неизвестны.

В России сошли с рельсов 22 вагона с углем

Как сообщили в российской прокуратуре, инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино — Дема.

С рельсов сошли 22 вагона, загруженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет.

Фото — t.me/ptprok

Причины аварии пока неизвестны. Россияне заявляют, что проводят проверку.

Что известно о предварительных авариях на железных дорогах РФ

26 июня пассажирский поезд взлетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.

По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

В результате аварии было известно о минимум 70 пострадавших — у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет.