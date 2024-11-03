В РФ сошли с рельсов более 20 вагонов с углем — фото
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Проиcшествия
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В РФ сошли с рельсов более 20 вагонов с углем — фото

В РФ сошли с рельсов более 20 вагонов с углем — фото
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Источник:  online.ua

В российской Башкирии ночью на 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона с углем. Пока причины инцидента неизвестны.

Главные тезисы

  • Ночью на 3 ноября в российской Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем без пострадавших.
  • Пока причины инцидента остаются неизвестными, и российские власти проводят расследование.
  • Подобные аварии на железнодорожном транспорте уже случались в России, например, в республике Коми.
  • Авария в Коми, где в результате схода с рельсов пострадали минимум 70 человек, стала одной из предварительных аварий на железных дорогах РФ.
  • Будем следить за развитием событий и выводами расследования о последствиях инцидента со сходом с рельсов 22 вагонов с углем в Башкирии.

В России сошли с рельсов 22 вагона с углем

Как сообщили в российской прокуратуре, инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино — Дема.

С рельсов сошли 22 вагона, загруженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет.

Фото — t.me/ptprok

Причины аварии пока неизвестны. Россияне заявляют, что проводят проверку.

Что известно о предварительных авариях на железных дорогах РФ

26 июня пассажирский поезд взлетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.

По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

В результате аварии было известно о минимум 70 пострадавших — у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет.

Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе поезда было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.

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