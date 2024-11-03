У РФ зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям — фото

У російській Башкирії вночі на 3 листопада з рейок зійшли 22 вагони з вугіллям. Наразі причини інциденту невідомі.
Головні тези:
- У Росії на ділянці колії Іглино - Дема зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям без постраждалих.
- Причини аварії поки що залишаються невідомими, російські влади проводять розслідування.
- Нагадаємо, що раніше в Росії траплялися подібні аварії, наприклад, перекидання пасажирського поїзда в республіці Комі.
- У результаті попередньої аварії в Комі постраждали мінімум 70 людей, але загиблих не було.
У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям
Як повідомили в російській прокуратурі, інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино — Дема.
З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії постраждалих немає.
Причини аварії поки невідомі. Росіяни заявляють що проводять перевірку.
Що відомо про попередні аварії на залізницях РФ
26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.
За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.
Внаслідок аварії було відомо про мінімум 70 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає.
Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі потяга було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.
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