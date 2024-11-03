У РФ зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям — фото
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У РФ зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям — фото

У РФ зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям — фото
Джерело:  online.ua

У російській Башкирії вночі на 3 листопада з рейок зійшли 22 вагони з вугіллям. Наразі причини інциденту невідомі.

Головні тези:

  • У Росії на ділянці колії Іглино - Дема зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям без постраждалих.
  • Причини аварії поки що залишаються невідомими, російські влади проводять розслідування.
  • Нагадаємо, що раніше в Росії траплялися подібні аварії, наприклад, перекидання пасажирського поїзда в республіці Комі.
  • У результаті попередньої аварії в Комі постраждали мінімум 70 людей, але загиблих не було.

У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям

Як повідомили в російській прокуратурі, інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино — Дема.

З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії постраждалих немає.

Фото — t.me/ptprok

Причини аварії поки невідомі. Росіяни заявляють що проводять перевірку.

Що відомо про попередні аварії на залізницях РФ

26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.

Внаслідок аварії було відомо про мінімум 70 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає.

Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі потяга було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.

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