Россия планирует продать с аукциона картину художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь". Она была среди 52 полотен, которые были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей в Крыму в 2014 году.

Украденную картину Айвазовского выставили на аукцион в РФ

По данным российских СМИ, картину 18 февраля выставят на торги в Московском аукционном доме.

Стартовая цена полотна оценена в 100 миллионов рублей (около 782 тысяч долларов США).

Экс-заместитель Генерального прокурора, бывший прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов напомнил, что в 2017 году Интерпол, по представлению Прокуратуры Крыма, объявил картины в международный розыск.

Таким образом, РФ открыто пренебрегает международным правом, ведь согласно Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года — вывоз культурных ценностей и передача права собственности запрещена. Поделиться

Росія планує виставити на аукціон картину Айвазовського «Місячна ніч». Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. У 2017 році @INTERPOL_HQ, за поданням @Crimea_Prok, оголосив картини у міжнародний розшук. Таким чином РФ… pic.twitter.com/i7KWrlVImS — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 13, 2024

На аукционе в Московском аукционном доме планируется продать работы художников XVIII-XX веков. Среди них работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Николая Рериха.

"Лунная ночь". Иван Айвазовский

Россия похитила "Луную ночь"

Как сообщает Украинская правда, 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор об экспонировании картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII — начала ХХ века".

В тот же день в Мариуполь прибыло 52 картины Музейного фонда Украины, среди которых были "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Пейзаж. Вечер" Алексея Саврасова, "Болото" Исаака Левитана и другие.

Выставка продлилась до 31 мая 2014 года, но была закрыта ранее. Руководство Симферопольского музея захотело срочно вернуть картины на территорию оккупированного Крыма.

Тогдашняя руководительница Мариупольского краеведческого музея Ольга Чаплинская единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а 20 марта заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи Наталья Куренишева передала назад 52 экспонированных картины.

В августе 2017 года украинская прокуратура Крыма объявила в розыск через Интрепол 50 картин, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей.

Куренишева и Чаплинска получили подозрения. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на три года, однако применив закон об амнистии, суд освободил их от назначенного наказания.