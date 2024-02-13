Росія планує продати з аукціону картину художника Івана Айвазовського "Місячна ніч". Вона була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму у 2014 році.

Викрадену картину Айвазовського виставили на аукціон у РФ

За даними російських ЗМІ, 18 лютого картину виставлять на торги в Московському аукціонному будинку.

Стартова ціна полотна оцінена в 100 мільйонів рублів ( близько 782 тисячі доларів США).

Ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов нагадав, що у 2017 році Інтерпол, за поданням Прокуратури Криму, оголосив картини у міжнародний розшук.

Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО від 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою. Поширити

Росія планує виставити на аукціон картину Айвазовського «Місячна ніч». Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. У 2017 році @INTERPOL_HQ, за поданням @Crimea_Prok, оголосив картини у міжнародний розшук. Таким чином РФ… pic.twitter.com/i7KWrlVImS — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 13, 2024

На аукціоні в Московському аукціонному будинку планують продати роботи митців XVIII-XX століть. Серед них роботи Іллі Рєпіна, Ісаака Левітана, Василя Верещагіна, Миколи Реріха тощо.

"Місячна ніч". Іван Айвазовський

Росія викрала "Місячну ніч"

Як повідомляє “Українська правда”, 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір про експонування картин у рамках виставки "Російське та українське мистецтво ХVIII - початку ХХ сторіччя".

У той самий день до Маріуполя прибуло 52 картини Музейного фонду України, серед яких були "Місячна ніч" Івана Айвазовського, "Дорога в лісі" Івана Шишкіна, "Пейзаж. Вечір" Олексія Саврасова, "Болото" Ісаака Левітана та інші.

Виставка мала тривати до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше. Керівництво Сімферопольського музею захотіло терміново повернути картини на територію вже окупованого Криму.

Тодішня керівниця Маріупольського краєзнавчого музею Ольга Чаплинська одноосібно розірвала договір про експозицію картин із Криму, а 20 березня завідувачка відділом фондів Художнього музею ім. А.І. Куїнджі Наталія Курьонишева передала назад 52 експоновані картини.

У серпні 2017 року українська прокуратура Криму оголосила в розшук через Інтрепол 50 картин, які в березні 2014-го були незаконно передані в Сімферопольський художній музей.

Курьонишева та Чаплинська отримали підозри. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки, проте, застосувавши закон про амністію, суд звільнив їх від призначеного покарання.