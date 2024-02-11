Екоактивістки облили супом ще одну відому картину у Франції — фото

Кліматичні активісти облили супом картину Клода Моне

Як зазначається, у такий спосіб екоактивісти вирішили привернути увагу до кліматичної кризи і проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

🦺 ACTION EN COURS - LYON



Samedi 10 février. 15h30



Deux citoyennes engagées avec la campagne Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe le tableau “Le Printemps” de Claude Monet au musée des Beaux-Arts de Lyon #A22Network #Lyon #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/EBQPHQexir — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) February 10, 2024

Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми мріятимемо, якщо весни більше не буде? — скандували активістки. Поширити

Після цього міська влада регіону Овернь-Рон-Альп заявила, що обидвох активісток заарештували й притягнули до відповідальності.

Les deux auteurs ont été interpellés et remis à la justice.



Aucune cause ne justifie l'atteinte à une œuvre d'art, patrimoine des français. https://t.co/jvIStpwXtA — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 10, 2024

Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу, — йдеться у заяві. Поширити

Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу «дій, спрямованих проти картини Моне». Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології «в умовах надзвичайної кліматичної ситуації» є «законним».

Що відомо про попередні акції протестів екоактивістів

28 січня 2024 року в музеї Лувр у Парижі дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire також облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», відому як «Мона Ліза». Таким вчинком вони вирішили привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

Екоактивісти Британії, Франції, Німеччини, Австрії та Італії неодноразово влаштовували акції в музеях. У листопаді 2023 року у Лондоні в Національній галереї двоє екоактивістів руху Just Stop Oil розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом».

Раніше активісти Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна», залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники»», намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна», кидали шматок торта в «Мону Лізу», приклеювали себе до картини Пікассо, чіплялись за картину 1821 року, а також до картини «Дівчина з перловою сережкою» і картин Франсіско-Хосе де Гої.