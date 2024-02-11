Екоактивістки облили супом ще одну відому картину у Франції — фото

У Ліонському музеї красних мистецтв дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину «Весна» французького художника-імпресіоніста Клода Моне.
Кліматичні активісти облили супом картину Клода Моне
Як зазначається, у такий спосіб екоактивісти вирішили привернути увагу до кліматичної кризи і проблем у сільськогосподарському секторі Франції.
Після цього міська влада регіону Овернь-Рон-Альп заявила, що обидвох активісток заарештували й притягнули до відповідальності.
Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу «дій, спрямованих проти картини Моне». Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології «в умовах надзвичайної кліматичної ситуації» є «законним».
Що відомо про попередні акції протестів екоактивістів
28 січня 2024 року в музеї Лувр у Парижі дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire також облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», відому як «Мона Ліза». Таким вчинком вони вирішили привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.
Екоактивісти Британії, Франції, Німеччини, Австрії та Італії неодноразово влаштовували акції в музеях. У листопаді 2023 року у Лондоні в Національній галереї двоє екоактивістів руху Just Stop Oil розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом».
Раніше активісти Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна», залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники»», намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна», кидали шматок торта в «Мону Лізу», приклеювали себе до картини Пікассо, чіплялись за картину 1821 року, а також до картини «Дівчина з перловою сережкою» і картин Франсіско-Хосе де Гої.
Боротися з цим на законодавчому рівні почали в Італії. Там у січні цього року набув чинності закон, що дозволяє суду штрафувати кліматичних активістів, які завдають шкоди памʼяткам культурної спадщини.
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