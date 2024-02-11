Экоактивистки облили супом еще одну известную картину во Франции – фото

В Лионском музее красных искусств две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" французского художника-импрессиониста Клода Моне.
Климатические активисты облили супом картину Клода Моне
Как отмечается, таким образом экоактивисты решили привлечь внимание к климатическому кризису и проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.
После этого городские власти региона Овернь-Рон-Альп заявили , что обе активисты были арестованы и привлечены к ответственности.
Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне». В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».
Что известно о предыдущих акциях протестов экоактивистов
28 января 2024 года в музее Лувр в Париже две экоактивистки движения Riposte Alimentaire также облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную как «Мона Лиза». Таким поступком они решили обратить внимание на проблемы в сельскохозяйственном секторе Франции.
Экоактивисты Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Италии неоднократно устраивали акции в музеях. В ноябре 2023 года в Лондоне в Национальной галерее двое экоактивистов движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом».
Ранее активисты Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сена», залили томатным супом работу Ван Гога «Подсолнухи» » , пытались приклеить себя к картине Боттичелли «Весна», бросали кусок торта в «Мону Лизу», приклеивали себя к картине. , цеплялись за картину 1821 года, а также к картине «Девушка с жемчужной серьгой» и картин Франсиско-Хосе де Гои
Бороться с этим на законодательном уровне начали в Италии. Там в январе этого года вступил в силу закон, позволяющий суду штрафовать климатических активистов, наносящих ущерб памятникам культурного наследия.
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