Экоактивистки облили супом еще одну известную картину во Франции – фото

Климатические активисты облили супом картину Клода Моне

Как отмечается, таким образом экоактивисты решили привлечь внимание к климатическому кризису и проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

🦺 ACTION EN COURS - LYON



Samedi 10 février. 15h30



Deux citoyennes engagées avec la campagne Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe le tableau “Le Printemps” de Claude Monet au musée des Beaux-Arts de Lyon #A22Network #Lyon #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/EBQPHQexir — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) February 10, 2024

Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? — скандировали активистки. Поделиться

После этого городские власти региона Овернь-Рон-Альп заявили , что обе активисты были арестованы и привлечены к ответственности.

Les deux auteurs ont été interpellés et remis à la justice.



Aucune cause ne justifie l'atteinte à une œuvre d'art, patrimoine des français. https://t.co/jvIStpwXtA — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 10, 2024

Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа, говорится в заявлении. Поделиться

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне». В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

Что известно о предыдущих акциях протестов экоактивистов

28 января 2024 года в музее Лувр в Париже две экоактивистки движения Riposte Alimentaire также облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную как «Мона Лиза». Таким поступком они решили обратить внимание на проблемы в сельскохозяйственном секторе Франции.

Экоактивисты Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Италии неоднократно устраивали акции в музеях. В ноябре 2023 года в Лондоне в Национальной галерее двое экоактивистов движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом».

Ранее активисты Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сена», залили томатным супом работу Ван Гога «Подсолнухи» » , пытались приклеить себя к картине Боттичелли «Весна», бросали кусок торта в «Мону Лизу», приклеивали себя к картине. , цеплялись за картину 1821 года, а также к картине «Девушка с жемчужной серьгой» и картин Франсиско-Хосе де Гои