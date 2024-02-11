Экоактивистки облили супом еще одну известную картину во Франции – фото
Категория
Культура
Дата публикации

Экоактивистки облили супом еще одну известную картину во Франции – фото

Картина
Читати українською
Источник:  online.ua

В Лионском музее красных искусств две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" французского художника-импрессиониста Клода Моне.

Климатические активисты облили супом картину Клода Моне

Как отмечается, таким образом экоактивисты решили привлечь внимание к климатическому кризису и проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? — скандировали активистки.

После этого городские власти региона Овернь-Рон-Альп заявили , что обе активисты были арестованы и привлечены к ответственности.

Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа, говорится в заявлении.

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне». В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

Что известно о предыдущих акциях протестов экоактивистов

28 января 2024 года в музее Лувр в Париже две экоактивистки движения Riposte Alimentaire также облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную как «Мона Лиза». Таким поступком они решили обратить внимание на проблемы в сельскохозяйственном секторе Франции.

Экоактивисты Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Италии неоднократно устраивали акции в музеях. В ноябре 2023 года в Лондоне в Национальной галерее двое экоактивистов движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом».

Ранее активисты Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сена», залили томатным супом работу Ван Гога «Подсолнухи» » , пытались приклеить себя к картине Боттичелли «Весна», бросали кусок торта в «Мону Лизу», приклеивали себя к картине. , цеплялись за картину 1821 года, а также к картине «Девушка с жемчужной серьгой» и картин Франсиско-Хосе де Гои

Бороться с этим на законодательном уровне начали в Италии. Там в январе этого года вступил в силу закон, позволяющий суду штрафовать климатических активистов, наносящих ущерб памятникам культурного наследия.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Минкульте подсчитали убытки музеев и театров из-за вторжения РФ
музей
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Климатические активисты пытались уничтожить "Мону Лизу" в Лувре — видео
Мона Лиза
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Финский музей подписал украинцем художника Илью Репина
Репин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?