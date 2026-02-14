В России беспрецедентно возросло количество уголовных дел с конфискацией имущества

Количество судебных актов по уголовным делам с конфискацией имущества возросло в России с 11 тысяч до 31 тысяч за 2023-2025 годы, а новые законы открыли более широкие возможности для конфискации.

В России конфисковывают в разы больше имущества

В 2022 году приговоры с конфискацией вынесены в отношении 4195 человек, а в 2024-м — уже в 24078. По сравнению с 2020 годом показатели увеличились в 9,3 раза, отмечает СЗРУ, проанализировавшая российскую статистику.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости наращивать количество дел с конфискацией в начале года. По его словам, за прошлый год следователи наложили арест на имущество россиян стоимостью примерно 24,5 млрд. рублей.

Эти показатели на 25% выше предыдущего 2024 года. Фигуранты дел после возбуждения уголовного преследования "добровольно" передали имущество, денежные средства и ценности на сумму 4,7 млрд. рублей.

Конфискацию как специальную меру вернули в Уголовный кодекс ОФ еще в 2006 году. Тогда этот вид наказания применяли в большей степени во время коррупционных и экономических преступлений как механизм компенсации за нанесенный ущерб. Поделиться

С началом так называемой "специальной военной операции" конфискацию дополнили новыми составами преступлений, в частности сотрудничеством с иностранными организациями, диверсиями, фейками об армии РФ и преступлениями против государственной безопасности, отмечает СЗРУ.

Недавно российский Конституционный суд разрешил конфисковывать даже единственное жилье, приобретенное за законные средства у родственников и третьих лиц, причастных к делу.