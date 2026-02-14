В России беспрецедентно возросло количество уголовных дел с конфискацией имущества

Количество судебных актов по уголовным делам с конфискацией имущества возросло в России с 11 тысяч до 31 тысяч за 2023-2025 годы, а новые законы открыли более широкие возможности для конфискации.
Главные тезисы
- Количество судебных актов по уголовным делам с конфискацией имущества в России возросло с 11 тысяч до 31 тысяч за период с 2023 по 2025 годы.
- Новые законы расширили возможности конфискации имущества, приводя к увеличению приговоров по конфискации.
В России конфисковывают в разы больше имущества
В 2022 году приговоры с конфискацией вынесены в отношении 4195 человек, а в 2024-м — уже в 24078. По сравнению с 2020 годом показатели увеличились в 9,3 раза, отмечает СЗРУ, проанализировавшая российскую статистику.
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости наращивать количество дел с конфискацией в начале года. По его словам, за прошлый год следователи наложили арест на имущество россиян стоимостью примерно 24,5 млрд. рублей.
Эти показатели на 25% выше предыдущего 2024 года. Фигуранты дел после возбуждения уголовного преследования "добровольно" передали имущество, денежные средства и ценности на сумму 4,7 млрд. рублей.
С началом так называемой "специальной военной операции" конфискацию дополнили новыми составами преступлений, в частности сотрудничеством с иностранными организациями, диверсиями, фейками об армии РФ и преступлениями против государственной безопасности, отмечает СЗРУ.
Недавно российский Конституционный суд разрешил конфисковывать даже единственное жилье, приобретенное за законные средства у родственников и третьих лиц, причастных к делу.
Подобное стремление и упорство российского репрессивного аппарата к увеличению объемов применения наказания из-за конфискации имущества с привязкой к определенным событиям объясняется исключительно попытками кремля залатать дыры в государственном бюджете, страдающем от войны против Украины.
