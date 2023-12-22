В России родители платят бандитам, чтобы те похищали их сыновей и дочерей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и удерживали их в закрытых центрах для лечения.

В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности

Издание побеседовало с находившимися в этих учреждениях людьми. По их словам, условия за высокими бетонными стенами напоминают маленькие "тюрьмы", предназначенные для алкоголиков, наркоманов или людей, "чьи семьи видят в них проблему"

Многих обманули или угнали, а затем удерживали месяцами. Они рассказывали, что их избивали, унижали или заставляли зачитывать признание в том, что они деструктивны и эгоистичны из-за своей "зависимости" от гендерной идентичности. При этом применялись методы, предназначенные для борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью.

В частности, издание побеседовало с 23-летним трансгендерным небинарным человеком, прошедшим девять месяцев конверсионного лечения в реабилитационном центре в Алтайском крае Сибири.

В центр девушку привлекла мать, которая попросила поддержать ее во время операции на сердце в сельской местности. Мать вышла из машины, коренастый мужчина прижал девушку к двери, закрыл замки и забрал ее телефон, часы и рюкзак.

Девушка рассказала, что ее избивали, бросали в реку в качестве наказания и заставляли выполнять физические упражнения неоднократно, "пока все, что я могла видеть, не стало белым, но они заставляли меня делать это снова и снова".

Ей давали нейролептические препараты, предназначенные для людей, страдающих психическими заболеваниями.

Те, кто проходил лечение, должны были купаться в реке каждый день перед утренней молитвой, даже зимой при отрицательной температуре. Ей давали "мужскую" работу, например рубить дрова, "чтобы помочь себе стать мужчиной". Однажды ее заставили кастрировать свинью.

Мне дали хирургический нож и инструкции, как это сделать. Но я не смогла кончить. У меня произошло сильное нападение паники, и с тех пор я все больше и больше склонялась к суициду, - говорится в сообщении. Поделиться

Девушка сбежала через месяц после угона, но ее поймали и выбили несколько зубов. Она пыталась убежать еще дважды, и ее снова избивали. Она смогла дозвониться в полицию и ее уволили.

28-летнюю Александру из Москвы также принудительно содержали в нескольких лечебных центрах в течение 21 месяца.

Девушке давали такие сильные успокаивающие препараты, что она чувствовала себя "как зомби", и ей постоянно говорили, что она больна. Она находилась там преимущественно с алкоголиками и наркоманами. Остальные жители угрожали убить ее.

Александру уволили после того, как она сломала лестничную арматуру и пригрозила руководству, что продолжит ломать вещи, если ее не уволят.

Адвокат, ранее работавший в правозащитной группе, специализировавшейся по делам ЛГБТ, заявил изданию, что многие вышли из этих учреждений "каким-то психически сломленным", считая, что с ними что-то не так.

WP отмечает, что правдивость рассказов девушек не может быть проверена, однако эта информация совпадает с сообщениями российских независимых и международных правозащитных групп о центрах конверсионной терапии в России.

Издание пишет, что Путин превращает ЛГБТ-сообщество и антивоенных активистов в цели для травли, пытаясь укрепить свое правление.

The Washington Post предполагает, что он прибегает к риторике против ЛГБТ сообщества, пытаясь заручиться поддержкой консервативных стран Африки и Ближнего Востока для войны против Украины.