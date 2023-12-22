У Росії діють табори для "лікування" гомосексуальності — WP

У Росії батьки платять бандитам, щоб ті викрадали їхніх синів та доньок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та утримували їх в закритих центрах для "лікування".

У Росії діють табори для "лікування" гомосексуальності

Видання поговорило з людьми, які перебували в цих установах. За їхніми словами, умови за високими бетонними стінами нагадують маленькі "в'язниці", призначені для алкоголіків, наркоманів або людей, "чиї сім'ї бачать у них проблему"

Багатьох обдурили або викрали, а потім утримували місяцями. Вони розповідали, що їх били, принижували або змушували зачитувати зізнання в тому, що вони деструктивні та егоїстичні через свою "залежність" від гендерної ідентичності. При цьому застосовувалися методи, призначені для боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Зокрема, видання поговорило з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла дев'ять місяців конверсійного лікування в реабілітаційному центрі в Алтайському краї Сибіру.

До центру дівчину заманила мати, яка попросила підтримати її під час операції на серці в сільській місцевості. Мати вийшла з машини, кремезний чоловік притиснув дівчину до дверей, зачинив замки і забрав її телефон, годинник і рюкзак.

Дівчина розповіла, що її били, кидали в річку в якості покарання і змушували виконувати фізичні вправи неодноразово, "поки все, що я могла бачити, не стало білим, але вони змушували мене робити це знову і знову".

Їй давали нейролептичні препарати, призначені для людей, які страждають на психічні захворювання.

Ті, хто проходив лікування, повинні були купатися в річці щодня перед ранковою молитвою, навіть взимку при мінусовій температурі. Їй давали "чоловічу" роботу, наприклад рубати дрова, "щоб допомогти собі стати чоловіком". Одного разу її змусили каструвати свиню.

Мені дали хірургічний ніж і інструкції, як це зробити…. Але я не змогла закінчити. У мене стався сильний напад паніки, і з того часу я все більше і більше схилялася до суїциду, - говориться в повідомленні. Поширити

Дівчина втекла через місяць після викрадення, але її спіймали та вибили кілька зубів. Вона намагалася втекти ще двічі, і її знову били. Вона змогла додзвонитися до поліції і її звільнили.

28-річну Олександру з Москви також примусово утримували в кількох лікувальних центрах протягом 21 місяця.

Дівчині давали такі сильні заспокійливі препарати, що вона відчувала себе "як зомбі", і їй постійно говорили, що вона хвора. Вона перебувала там переважно з алкоголіками та наркоманами. Інші мешканці погрожували вбити її.

Олександру звільнили після того, як вона зламала сходову арматуру і пригрозила керівництву, що продовжить ламати речі, якщо її не звільнять.

Адвокат, який раніше працював у правозахисній групі, що спеціалізувалась на справах ЛГБТ, заявив виданню, що багато людей вийшли з цих установ "якимось психічно зломленими", вважаючи, що з ними щось не так.

WP наголошує, що правдивість розповідей дівчат не може бути перевірена, однак ця інформація збігається з повідомленнями російських незалежних ЗМІ та міжнародних правозахисних груп про центри конверсійної терапії в Росії.

Видання пише, що Путін перетворює ЛГБТ-спільноту та антивоєнних активістів на цілі для цькування, намагаючись зміцнити своє правління.

The Washington Post припускає, що він вдається до риторики проти ЛГБТ спільноти, намагаючись заручитися підтримкою консервативних країн Африки та Близького Сходу для війни проти України.