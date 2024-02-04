В прошлом году в России был зарегистрирован всплеск авиационных инцидентов. Причиной этого есть санкции – РФ не может поставлять запчасти и проводить надлежащее техническое обслуживание.

Состояние гражданской авиации в России

The Wall Street Journal в своей статье ссылается на Jacdec .

В прошлом году среди местных операторов в России было зарегистрировано около 74 инцидентов по безопасности по сравнению с 36 в 2022 году.

Анализ WSJ на базе записей о запланированных полетах компании Cirium, занимающейся авиационными данными, показал, что инциденты случались примерно 9,9 раза на каждые 100 000 вылетов в 2023 году по сравнению с пятью разами в 2022 году и 4,5 раза в 2019 году.

Данные содержат много инцидентов, которые, по мнению экспертов, предположительно связаны с санкциями. К ним относятся неоднократные случаи возгорания или выхода из строя двигателей во время полета, лопание резиновых шин шасси во время посадки и неисправность закрылков, что приводит к отклонению.

Хотя в большинстве инцидентов удалось избежать серьезных травм или катастроф, специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные механические проблемы представляют серьезный риск безопасности пассажиров и усиливают давление на пилотов таким образом, что может привести к более серьезным событиям.

Какое будущее у гражданской авиации у РФ

WSJ пишет, что авиационная промышленность внимательно наблюдает за российским небом на фоне ожиданий, что условия безопасности могут ухудшиться.

Санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, перекрыли доступ России к западным производителям самолетов, запретив предоставлять запасные части, техническое обслуживание, важные обновления программного обеспечения и т.п.

Согласно данным Cirium, в России в настоящее время зарегистрирован 1031 самолет с 19 и более местами, почти две трети из которых построены иностранными производителями, включая Airbus и Boeing.

Согласно прогнозам консультантов Oliver Wyman, к 2026 году общий эксплуатационный авиапарк России сократится более чем вдвое.

Это нанесет удар по РФ, поскольку авиасообщение имеет решающее значение для поддержки экономики в самой крупной стране мира.