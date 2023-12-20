Данилов озвучил 4 условия возобновления авиасообщения в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что для запуска гражданского авиасообщения необходимо выполнить четыре условия.
Восстановление авиасообщения Украины с миром
В эфире национального телемарафона Данилов сказал, что для восстановления авиасообщения есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить:
защита аэропортов, где будет решено восстановить пользование самолетами;
должна быть готова сертифицированная инфраструктура;
механизм страхования перелетов;
готовность компаний перевозчиков к полетам в Украине.
Зеленский прокомментировал возобновление авиасообщения
Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над возможностью возобновить авиаполёты в аэропорт "Борисполь".
Напомним, что в тот же день из "Борисполя" вылетел Boeing 777-300. Это был технический перегон на хранение в другую страну по запросу украинской авиакомпании Skyline Express.
С 24 февраля 2022 года это был четвёртый вылет самолета из аэропорта.
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