Данилов озвучил 4 условия возобновления авиасообщения в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что для запуска гражданского авиасообщения необходимо выполнить четыре условия.

Восстановление авиасообщения Украины с миром

В эфире национального телемарафона Данилов сказал, что для восстановления авиасообщения есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить:

защита аэропортов, где будет решено восстановить пользование самолетами;

должна быть готова сертифицированная инфраструктура;

механизм страхования перелетов;

готовность компаний перевозчиков к полетам в Украине.

Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинем с мертвой точки, - сказал Данилов. Поделиться

Зеленский прокомментировал возобновление авиасообщения

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над возможностью возобновить авиаполёты в аэропорт "Борисполь".

Борисполь – это как Черное море. Его открытие – это победа украинского ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезный и мощный экономический шаг. Мы задаем такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно. Поделиться

Напомним, что в тот же день из "Борисполя" вылетел Boeing 777-300. Это был технический перегон на хранение в другую страну по запросу украинской авиакомпании Skyline Express.

С 24 февраля 2022 года это был четвёртый вылет самолета из аэропорта.