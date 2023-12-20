Данілов озвучив 4 умови відновлення авіасполучення в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що для запуску цивільного авіасполучення потрібно виконати чотири умови.
Відновлення авіасполучення України зі світом
В етері національного телемарафону Данілов сказав, що для відновлення авіасполучення є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити:
захист аеропортів, де вирішать відновити користування літаками;
має бути готова сертифікована інфраструктура;
механізм страхування перельотів;
готовність компаній перевізників до польотів в Україну.
Зеленський прокоментував відновлення авіасполучення
Під час пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над можливістю відновити авіапольоти до аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, що того ж дня з "Борисполя" вилетів Boeing 777-300. Це був технічний перегін на зберігання в іншу країну за запитом української авіакомпанії Skyline Express.
З 24 лютого 2022 року це був четвертий виліт літака з аеропорту.
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