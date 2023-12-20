Данілов озвучив 4 умови відновлення авіасполучення в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що для запуску цивільного авіасполучення потрібно виконати чотири умови.

Відновлення авіасполучення України зі світом

В етері національного телемарафону Данілов сказав, що для відновлення авіасполучення є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити:

захист аеропортів, де вирішать відновити користування літаками;

має бути готова сертифікована інфраструктура;

механізм страхування перельотів;

готовність компаній перевізників до польотів в Україну.

Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки, - сказав Данілов. Поширити

Зеленський прокоментував відновлення авіасполучення

Під час пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над можливістю відновити авіапольоти до аеропорту "Бориспіль".

Бориспіль — це як Чорне море. Його відкриття — це перемога українського ППО. Це говоритиме про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозний та потужний економічний крок. Ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно. Поширити

Нагадаємо, що того ж дня з "Борисполя" вилетів Boeing 777-300. Це був технічний перегін на зберігання в іншу країну за запитом української авіакомпанії Skyline Express.

З 24 лютого 2022 року це був четвертий виліт літака з аеропорту.