Протягом минулого року у Росії було зареєстровано сплеск авіаційних інцидентів. Причиною цього є санкції – РФ не може постачати запчастини та проводити належне технічне обслуговування.

Стан цивільної авіації в Росії

The Wall Street Journal у своїй статті посилається на Jacdec .

Минулого року серед місцевих операторів у Росії було зареєстровано близько 74 інцидентів з безпеки, порівняно з 36 у 2022 році.

Аналіз WSJ на базі записів про заплановані польоти компанії Cirium, що займається авіаційними даними, показав, що інциденти траплялися приблизно 9,9 разів на кожні 100 000 вильотів у 2023 році, порівняно з п’ятьма разами у 2022 році та 4,5 разами у 2019 році.

Дані містять багато інцидентів, які, на думку експертів, ймовірно пов’язані з санкціями. До них належать неодноразові випадки загоряння або виходу з ладу двигунів під час польоту, лопання гумових шин шасі під час посадки та несправність закрилків, що призводить до відхилення.

Хоча в більшості інцидентів вдалося уникнути серйозних травм або катастроф, фахівці з безпеки попереджають, що постійні механічні проблеми становлять серйозний ризик для безпеки пасажирів і посилюють тиск на пілотів таким чином, що може призвести до більш серйозних подій.

Яке майбутнє у цивільної авіації в РФ

WSJ пише, що авіаційна промисловість уважно спостерігає за російським небом на тлі очікувань, що умови безпеки можуть погіршитися.

Санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, перекрили доступ Росії до західних виробників літаків, заборонивши надавати запасні частини, технічне обслуговування, важливі оновлення програмного забезпечення тощо.

Згідно з даними Cirium, в Росії в даний час зареєстровано 1031 літак з 19 і більше місцями, майже дві третини з яких побудовані іноземними виробниками, включаючи Airbus і Boeing.

Згідно з прогнозами консультантів Oliver Wyman, до 2026 року загальний експлуатаційний авіапарк Росії скоротиться більш ніж удвічі.

Це завдасть удару по РФ, оскільки авіасполучення має вирішальне значення для підтримки економіки у найбільшій за територією країні світу.