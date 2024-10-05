В России нашли новых врагов — квадроберы под угрозой запрета

В России заклеймили квадроберов и хотят запретить

Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберчества. Наказывать нужно тех, кто делает это движение популярным, привлекательным, — сказала депутат Яна Лантратова.

По ее мнению, увлеченные субкультурой квадроберов дети действительно якобы становятся жертвами какой-то пропаганды. Лантратова убеждена, что квадробинг не столь безобиден, насколько кажется. Однако в чем конкретно опасность, депутат не сообщила. Как именно планируется реализовать запрет, пока тоже не ясно.

Другой депутат Госдумы Сергей Колунов ранее заявил о необходимости ввести ответственность для родителей детей-квадроберов — вплоть до уголовной ответственности и лишения родительских прав.

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Квадробер

Кто такие квадроберы

Квадроберы — молодежная субкультура родом из Японии, представители которой с определенной долей серьезности ассоциируют себя с животными. Для квадроберов типично проявлять это, передвигаясь на четвереньках или одеваясь в соответствующие костюмы, чаще всего — звериные маски и накладные хвосты.

Субкультура популярна среди детей и подростков, но ею часто увлекаются взрослые молодые люди.

По словам психолога Виталия Сторчеусова, увлечение квадробингом обычно не представляет опасности для психического здоровья ребенка или подростка, если в целом он живет в здоровой атмосфере. В нормальных условиях квадробинг — это просто веселая ролевая игра, хоть и несколько своеобразная.