У Росії знайшли нових ворогів — квадробери під загрозою заборони
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії знайшли нових ворогів — квадробери під загрозою заборони

Квадробер
Джерело:  online.ua

Російська влада хоче заборонити молодіжну субкультуру "квадроберів". Відповідний законопроєкт уже готують у Держдумі.

Головні тези:

  • Російська влада планує заборонити молодіжну субкультуру квадроберів через нібито деструктивну ідеологію.
  • Депутати вважають, що захоплення квадробінгом може впливати на психічне здоров'я дітей і підлітків.
  • Питання про заборону квадроберів у Росії викликає обговорення як серед політиків, так і серед представників молодіжних спільнот.

У Росії заклеймили квадроберів і хочуть заборонити

Розробляю законопроєкт про заборону пропаганди деструктивної ідеології, зокрема і квадроберства. Карати треба тих, хто робить цей рух популярним, привабливим, — сказала депутатка Яна Лантратова.

На її думку, захоплені субкультурою квадроберів діти насправді нібито стають жертвами якоїсь пропаганди. Лантратова переконана, що квадробінг не настільки нешкідливий, наскільки здається. Однак у чому конкретно полягає небезпека, депутатка не повідомила. Як саме планується реалізувати заборону, поки теж не зрозуміло.

Інший депутат Держдуми, Сергій Колунов, раніше заявив про необхідність ввести відповідальність для батьків дітей-квадроберів — аж до кримінальної відповідальності та позбавлення батьківських прав.

Ми тільки впоралися з нав'язаним Заходом ЛГБТ, але з'явилася нова зараза.

Квадроберка

Хто такі квадробери

Квадробери — молодіжна субкультура родом з Японії, представники якої з певною часткою серйозності асоціюють себе з тваринами. Для квадроберів типово проявляти це, пересуваючись навкарачки або одягаючись у відповідні костюми, найчастіше — звірячі маски та накладні хвости.

Субкультура популярна серед дітей і підлітків, але нею також часто захоплюються дорослі молоді люди.

За словами психолога Віталія Сторчеусова, захоплення квадробінгом зазвичай не становить небезпеки для психічного здоров'я дитини або підлітка, якщо загалом вона живе в здоровій атмосфері. У нормальних умовах квадробінг — це просто весела рольова гра, хоч і дещо своєрідна.

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