У Росії знайшли нових ворогів — квадробери під загрозою заборони

У Росії заклеймили квадроберів і хочуть заборонити

Розробляю законопроєкт про заборону пропаганди деструктивної ідеології, зокрема і квадроберства. Карати треба тих, хто робить цей рух популярним, привабливим, — сказала депутатка Яна Лантратова.

На її думку, захоплені субкультурою квадроберів діти насправді нібито стають жертвами якоїсь пропаганди. Лантратова переконана, що квадробінг не настільки нешкідливий, наскільки здається. Однак у чому конкретно полягає небезпека, депутатка не повідомила. Як саме планується реалізувати заборону, поки теж не зрозуміло.

Інший депутат Держдуми, Сергій Колунов, раніше заявив про необхідність ввести відповідальність для батьків дітей-квадроберів — аж до кримінальної відповідальності та позбавлення батьківських прав.

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Квадроберка

Хто такі квадробери

Квадробери — молодіжна субкультура родом з Японії, представники якої з певною часткою серйозності асоціюють себе з тваринами. Для квадроберів типово проявляти це, пересуваючись навкарачки або одягаючись у відповідні костюми, найчастіше — звірячі маски та накладні хвости.

Субкультура популярна серед дітей і підлітків, але нею також часто захоплюються дорослі молоді люди.

За словами психолога Віталія Сторчеусова, захоплення квадробінгом зазвичай не становить небезпеки для психічного здоров'я дитини або підлітка, якщо загалом вона живе в здоровій атмосфері. У нормальних умовах квадробінг — це просто весела рольова гра, хоч і дещо своєрідна.