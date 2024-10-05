У Росії знайшли нових ворогів — квадробери під загрозою заборони

Російська влада хоче заборонити молодіжну субкультуру "квадроберів". Відповідний законопроєкт уже готують у Держдумі.
Головні тези:
- Російська влада планує заборонити молодіжну субкультуру квадроберів через нібито деструктивну ідеологію.
- Депутати вважають, що захоплення квадробінгом може впливати на психічне здоров'я дітей і підлітків.
- Питання про заборону квадроберів у Росії викликає обговорення як серед політиків, так і серед представників молодіжних спільнот.
У Росії заклеймили квадроберів і хочуть заборонити
Розробляю законопроєкт про заборону пропаганди деструктивної ідеології, зокрема і квадроберства. Карати треба тих, хто робить цей рух популярним, привабливим, — сказала депутатка Яна Лантратова.
На її думку, захоплені субкультурою квадроберів діти насправді нібито стають жертвами якоїсь пропаганди. Лантратова переконана, що квадробінг не настільки нешкідливий, наскільки здається. Однак у чому конкретно полягає небезпека, депутатка не повідомила. Як саме планується реалізувати заборону, поки теж не зрозуміло.
Інший депутат Держдуми, Сергій Колунов, раніше заявив про необхідність ввести відповідальність для батьків дітей-квадроберів — аж до кримінальної відповідальності та позбавлення батьківських прав.
Хто такі квадробери
Квадробери — молодіжна субкультура родом з Японії, представники якої з певною часткою серйозності асоціюють себе з тваринами. Для квадроберів типово проявляти це, пересуваючись навкарачки або одягаючись у відповідні костюми, найчастіше — звірячі маски та накладні хвости.
Субкультура популярна серед дітей і підлітків, але нею також часто захоплюються дорослі молоді люди.
За словами психолога Віталія Сторчеусова, захоплення квадробінгом зазвичай не становить небезпеки для психічного здоров'я дитини або підлітка, якщо загалом вона живе в здоровій атмосфері. У нормальних умовах квадробінг — це просто весела рольова гра, хоч і дещо своєрідна.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-