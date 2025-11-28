В России произошел взрыв на ракетном полигоне под Оренбургом — эксперты нашли причину
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России произошел взрыв на ракетном полигоне под Оренбургом — эксперты нашли причину

"Сармат"
Читати українською
Источник:  Defense Express

Днем 28 ноября над ракетным полигоном «Ясный» под российским Оренбургом произошел мощный взрыв. В небо поднялся необычный фиолетовый дым, вероятно после взрыва ракеты.

Главные тезисы

  • Причина мощного взрыва на ракетном полигоне “Ясный” под Оренбургом - неудачный запуск межконтинентальной ракеты “Сармат”.
  • Взрыв связан с использованием токсичного топлива “гептил”, содержащего азотный тетраоксид и диметилгидразин.
  • Эксперты указывают на серьезные последствия токсичного воздействия “гептила” и его мутагенного действия на окружающую среду.

В России снова взорвалась ракета "Сармат" — мнение экспертов

Есть предположение, что запуск прошел с неполадками и ракета взорвалась в воздухе.

Местные власти сообщают, что угрозы для населения нет, эвакуации не планируется.

В Ясном расположены космодром и база ракетных войск — одна из немногих точек в РФ, откуда производятся запуски ракет большой дальности, включая вооруженные ядерные боеголовки.

Эксперты предполагают, что это вновь взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат".

Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, решисты, скорее всего, перенесли его испытание на "космодром" Ясное, но не помогло и эта ракета на "гептили", обладающая токсичным и мутагенным действием, взорвалась.

На кадрах видно, как ракета падает почти сразу после старта и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма необычного цвета.

Такой цвет присущ только ракетам, использующим достаточно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил".

Именно "амил" и "гептил" используется в топливе целого ряда советских и российских ракет. Наиболее известной из которых является "Протон". И после того, как эти ракеты падали и взрывались, появлялся именно такой дым необычного цвета.

Пусковая база "Ясное" является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, эксплуатирующей Р-36М2 "Воевода", более известной под западным обозначением "Сатана". Также она должна перевооружиться на РС-28 "Сармат".

С пусковой базы "Ясное" как раз и осуществлялись пуски конвертируемых Р-36 — "Днепр", которые отстреливались из штатной шахты. Но последний пуск этой ракеты был осуществлен еще в марте 2015, ракеты, которая была переработана еще до 2014 года.

Эксперты предполагают, что это были очередные неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Таким образом, если информация подтвердится, то это был третий или четвертый пуск РС-28 "Сармат", из которых только один был успешным как минимум частично.

Следует добавить, что "гептил" оказывает сильное токсическое и мутагенное действие, в больших концентрациях смертельно опасен. Вдобавок, деактивация местности достаточно затратная, поэтому Казахстан за каждую аварию "Протона" выставлял РФ счет на 75-90 млн дол.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин заявил о планах развертывания новых ядерных ракет "Сармат"
Путин заявил о планах развертывания новых ядерных ракет "Сармат"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ взорвалась межконтинентальная ракета во время испытаний — спутниковые снимки
В РФ взорвалась межконтинентальная ракета во время испытаний — спутниковые снимки
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв ракеты РФ "Сармат" во время испытаний — появились новые спутниковые фото
Взрыв ракеты РФ "Сармат" во время испытаний — появились новые спутниковые фото

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?