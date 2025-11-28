В России произошел взрыв на ракетном полигоне под Оренбургом — эксперты нашли причину

Днем 28 ноября над ракетным полигоном «Ясный» под российским Оренбургом произошел мощный взрыв. В небо поднялся необычный фиолетовый дым, вероятно после взрыва ракеты.

В России снова взорвалась ракета "Сармат" — мнение экспертов

Есть предположение, что запуск прошел с неполадками и ракета взорвалась в воздухе.

Местные власти сообщают, что угрозы для населения нет, эвакуации не планируется.

В Ясном расположены космодром и база ракетных войск — одна из немногих точек в РФ, откуда производятся запуски ракет большой дальности, включая вооруженные ядерные боеголовки.

Эксперты предполагают, что это вновь взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат".

Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, решисты, скорее всего, перенесли его испытание на "космодром" Ясное, но не помогло и эта ракета на "гептили", обладающая токсичным и мутагенным действием, взорвалась.

На кадрах видно, как ракета падает почти сразу после старта и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма необычного цвета.

Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"



Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"

Такой цвет присущ только ракетам, использующим достаточно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил".

Именно "амил" и "гептил" используется в топливе целого ряда советских и российских ракет. Наиболее известной из которых является "Протон". И после того, как эти ракеты падали и взрывались, появлялся именно такой дым необычного цвета.

Пусковая база "Ясное" является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, эксплуатирующей Р-36М2 "Воевода", более известной под западным обозначением "Сатана". Также она должна перевооружиться на РС-28 "Сармат".

С пусковой базы "Ясное" как раз и осуществлялись пуски конвертируемых Р-36 — "Днепр", которые отстреливались из штатной шахты. Но последний пуск этой ракеты был осуществлен еще в марте 2015, ракеты, которая была переработана еще до 2014 года.

Эксперты предполагают, что это были очередные неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Таким образом, если информация подтвердится, то это был третий или четвертый пуск РС-28 "Сармат", из которых только один был успешным как минимум частично.