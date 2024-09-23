Взрыв ракеты РФ "Сармат" во время испытаний — появились новые спутниковые фото

Как выглядит место после взрыва российской ракеты "Сармат"

Как отмечает аналитик Джордж Баррос, большой кратер диаметром примерно 62 метра, а также значительные повреждения стартовой площадки и прилегающей территории свидетельствуют о том, что ракета взорвалась вскоре после запуска или зажигания.

Кроме того, небольшие пожары продолжают гореть в лесу восточнее пускового комплекса, а возле разрушенного силоса можно увидеть четыре пожарных машины, — добавляет ананалитик. Поделиться

A large crater (approximately 62 meters wide) is visible at the launch silo and extensive damage in and around the launch pad can be seen which suggests that the missile exploded shortly after ignition or launch. pic.twitter.com/2a4l7YWf3m — George Barros (@georgewbarros) September 22, 2024

”Сармат” — это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Российская сторона утверждает, что комплекс способен преодолеть все современные системы противоракетной обороны, а также имеет наибольшую в мире дальность поражения.

Официально заявлено, что у "Сармата" дальность более 11 тысяч километров и может нести боеголовку массой до 100 тонн.

Что известно о взрыве баллистической ракеты в РФ

В РФ прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".

Первый спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк" после взрыва ракеты опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.

Как можно увидеть на фото, на месте стартовой площадки остался только кратер.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Как следует из приведенного снимка, пуск ракеты мог происходить с шахтной пусковой установки, старт был неудачным и это завершилось настолько масштабным взрывом, что на месте стартовой площадки остался только кратер, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что предварительно взорвалась РС-28 «Сатана» или даже «Сармат». Произошло это в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.

Сам по себе взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте — катастрофа, которая может происходить буквально раз в полвека. Потому что предыдущий аналогичный эпизод, который здесь можно вспомнить, — это взрыв в октябре 1960 года на космодроме «Байконур» при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, — отмечают СМИ. Поделиться