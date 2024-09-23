Взрыв ракеты РФ "Сармат" во время испытаний — появились новые спутниковые фото

OSINT-аналитик Джордж Баррос опубликовал новые спутниковые снимки компании Maxar. Эти фото подтверждают неудачное испытание межконтинентальной ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.
Главные тезисы
- Новые спутниковые фото от Maxar подтверждают неудачное испытание межконтинентальной ракеты “Сармат” на космодроме Плесецк.
- Взрыв ракеты РС-28 “Сармат” произошел в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года, оставив значительный кратер и повреждения на стартовой площадке.
- Ракетный комплекс “Cармат” РФ имеет наибольшую в мире дальность поражения и способен преодолеть современные системы противоракетной обороны.
- Несмотря на недавние провалы, российская сторона утверждает, что ракета “Сарматы” уже поставлена в войска.
Как выглядит место после взрыва российской ракеты "Сармат"
Как отмечает аналитик Джордж Баррос, большой кратер диаметром примерно 62 метра, а также значительные повреждения стартовой площадки и прилегающей территории свидетельствуют о том, что ракета взорвалась вскоре после запуска или зажигания.
”Сармат” — это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Российская сторона утверждает, что комплекс способен преодолеть все современные системы противоракетной обороны, а также имеет наибольшую в мире дальность поражения.
Официально заявлено, что у "Сармата" дальность более 11 тысяч километров и может нести боеголовку массой до 100 тонн.
Что известно о взрыве баллистической ракеты в РФ
В РФ прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".
Первый спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк" после взрыва ракеты опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.
Как можно увидеть на фото, на месте стартовой площадки остался только кратер.
Отмечается, что предварительно взорвалась РС-28 «Сатана» или даже «Сармат». Произошло это в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.
Напомним, единственный успешный, как утверждало Минобороны РФ, запуск ракеты по космодрому "Плесецк" произошел 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, нелегитимный президент России Владимир Путин в феврале 2024 года утверждал, что ракета "Сарматы" уже поставлена в войска.
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