Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото

Як виглядає місце після вибуху російської ракети “Сармат”

Як зазначає аналітик Джордж Баррос, великий кратер діаметром приблизно 62 метри, а також значні пошкодження стартового майданчика й прилеглої території свідчать про те, що ракета вибухнула невдовзі після запуску або запалювання.

Крім того, невеликі пожежі продовжують горіти в лісі на схід від пускового комплексу, а біля зруйнованого силосу можна побачити чотири пожежні машини, — додає ананалітик Поширити

A large crater (approximately 62 meters wide) is visible at the launch silo and extensive damage in and around the launch pad can be seen which suggests that the missile exploded shortly after ignition or launch. pic.twitter.com/2a4l7YWf3m — George Barros (@georgewbarros) September 22, 2024

ʼ”Сармат" — це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Російська сторона стверджує, що комплекс здатний подолати всі сучасні системи протиракетної оборони, а також має найбільшу в світі дальність ураження.

Офіційно заявлено, що "Сармат" має дальність понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку масою до 100 тонн.

Що відомо про вибух балістичної ракети у РФ

У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".

Перший супутниковий знімок російського космодрому “Плєсєцк” після вибуху ракети опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.

Як можна побачити на фото, на місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Як випливає з наведеного знімка, пуск ракети міг відбуватися із шахтної пускової установки, старт був невдалим і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки кратер, — йдеться в дописі. Поширити

Зазначається, що попередньо вибухнула РС-28 «Сатана» чи навіть «Сармат». Сталося це у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті — це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати — це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі «Байконур» при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16, — зазначають ЗМІ. Поширити