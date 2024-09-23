Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото
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Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото

Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото
Джерело:  online.ua

OSINT-аналітик Джордж Баррос опублікував нові супутникові знімки компанії Maxar. Ці фото підтверджують невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк.

Головні тези:

  • Відбувся вибух міжконтинентальної ракети “Сармат” під час випробувань на космодромі Плесецьк.
  • Супутникові фото підтверджують значні пошкодження на майданчику та прилеглій території.
  • Ракета “Сармат” є російським стратегічним комплексом з найбільшою у світі дальністю ураження.
  • Офіційно заявлено, що ракета “Сармат” може нести боєголовку масою до 100 тонн та має дальність понад 11 тисяч кілометрів.

Як виглядає місце після вибуху російської ракети “Сармат”

Як зазначає аналітик Джордж Баррос, великий кратер діаметром приблизно 62 метри, а також значні пошкодження стартового майданчика й прилеглої території свідчать про те, що ракета вибухнула невдовзі після запуску або запалювання.

Крім того, невеликі пожежі продовжують горіти в лісі на схід від пускового комплексу, а біля зруйнованого силосу можна побачити чотири пожежні машини, — додає ананалітик

ʼ”Сармат" — це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Російська сторона стверджує, що комплекс здатний подолати всі сучасні системи протиракетної оборони, а також має найбільшу в світі дальність ураження.

Офіційно заявлено, що "Сармат" має дальність понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку масою до 100 тонн.

Що відомо про вибух балістичної ракети у РФ

У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".

Перший супутниковий знімок російського космодрому “Плєсєцк” після вибуху ракети опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson. 

Як можна побачити на фото, на місці стартового майданчика залишився тільки кратер. 

Як випливає з наведеного знімка, пуск ракети міг відбуватися із шахтної пускової установки, старт був невдалим і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки кратер, — йдеться в дописі.

Зазначається, що попередньо вибухнула РС-28 «Сатана» чи навіть «Сармат». Сталося це у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті — це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати — це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі «Байконур» при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16, — зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, єдиний успішний, як стверджувало Міноборони РФ, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" стався 20 квітня 2022 року. Попри це, нелегітимний президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року стверджував, що ракета "Сармати" вже поставлена ​​у війська.

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