Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото

OSINT-аналітик Джордж Баррос опублікував нові супутникові знімки компанії Maxar. Ці фото підтверджують невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк.
Головні тези:
- Відбувся вибух міжконтинентальної ракети “Сармат” під час випробувань на космодромі Плесецьк.
- Супутникові фото підтверджують значні пошкодження на майданчику та прилеглій території.
- Ракета “Сармат” є російським стратегічним комплексом з найбільшою у світі дальністю ураження.
- Офіційно заявлено, що ракета “Сармат” може нести боєголовку масою до 100 тонн та має дальність понад 11 тисяч кілометрів.
Як виглядає місце після вибуху російської ракети “Сармат”
Як зазначає аналітик Джордж Баррос, великий кратер діаметром приблизно 62 метри, а також значні пошкодження стартового майданчика й прилеглої території свідчать про те, що ракета вибухнула невдовзі після запуску або запалювання.
ʼ”Сармат" — це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Російська сторона стверджує, що комплекс здатний подолати всі сучасні системи протиракетної оборони, а також має найбільшу в світі дальність ураження.
Офіційно заявлено, що "Сармат" має дальність понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку масою до 100 тонн.
Що відомо про вибух балістичної ракети у РФ
У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".
Перший супутниковий знімок російського космодрому “Плєсєцк” після вибуху ракети опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.
Як можна побачити на фото, на місці стартового майданчика залишився тільки кратер.
Зазначається, що попередньо вибухнула РС-28 «Сатана» чи навіть «Сармат». Сталося це у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.
Нагадаємо, єдиний успішний, як стверджувало Міноборони РФ, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" стався 20 квітня 2022 року. Попри це, нелегітимний президент Росії Володимир Путін у лютому 2024 року стверджував, що ракета "Сармати" вже поставлена у війська.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-