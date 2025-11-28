У Росії стався вибух на ракетному полігоні під Оренбургом — експерти знайшли причину

Удень 28 листопада над ракетним полігоном «Ясный», що під російським Оренбургом, стався потужний вибух. У небо піднявся незвичний фіолетовий дим, ймовірно, після вибуху ракети.

У Росії знову вибухнула ракета “Сармат” — думка експертів

Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула в повітрі.

Місцева влада повідомляє, що загрози для населення немає, евакуації не планується.

У Ясному розташовані космодром і база ракетних військ — одна з небагатьох точок у РФ, звідки здійснюються запуски ракет великої дальності, включно з озброєними ядерними боєголовками.

Експерти мають припущення, що це знову вибухнула міжконтинентальна ракета “Сармат”.

Останній пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, рашисти, скоріш за все, перенесли його випробування на "космодром" Ясное, але не допомогло і ця ракета на "гептилі", що має токсичну та мутагену дію, вибухнула після старту.

На наявних кадрах видно, як ракета падає майже одразу після старту та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму незвичного кольору.

Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"



Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами "аміл" та "гептил".

Саме "аміл" та "гептил" використовується у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Найбільш відомою з яких є "Протон". І після того, як ці ракети також падали та вибухали, з'являвся саме такий дим незвичного кольору.

Пускова база “Ясное” є частиною позиційоного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воевода", яка більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на РС-28 "Сармат".

З пускової бази "Ясное" якраз і здійснювались пуски конвертованих Р-36 — "Дніпро", які відстрілювались зі штатної шахти. Але останній пуск цієї ракети був здійснений ще у березня 2015 року, ракети, яка була перероблена ще до 2014 року.

Експерти припускають, що це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".

Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС-28 "Сармат", з яких лише один був успішним, як мінімум, частково.