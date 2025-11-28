У Росії стався вибух на ракетному полігоні під Оренбургом — експерти знайшли причину

Удень 28 листопада над ракетним полігоном «Ясный», що під російським Оренбургом, стався потужний вибух. У небо піднявся незвичний фіолетовий дим, ймовірно, після вибуху ракети.
Головні тези:
- Потужний вибух на ракетному полігоні “Ясный” під Оренбургом викликав велику увагу громадськості.
- Існують припущення, що це був запуск міжконтинентальної ракети “Сармат”, який завершився неуспішно через неполадки.
- Деякі експерти вважають, що вибух стався через використання токсичних матеріалів “гептил” у паливі ракети.
У Росії знову вибухнула ракета “Сармат” — думка експертів
Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула в повітрі.
У Ясному розташовані космодром і база ракетних військ — одна з небагатьох точок у РФ, звідки здійснюються запуски ракет великої дальності, включно з озброєними ядерними боєголовками.
Експерти мають припущення, що це знову вибухнула міжконтинентальна ракета “Сармат”.
На наявних кадрах видно, як ракета падає майже одразу після старту та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму незвичного кольору.
Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"— DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) November 28, 2025
Що на це вказує — https://t.co/V7STSVIZ8B pic.twitter.com/lv0V1wD6tz
Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами "аміл" та "гептил".
Саме "аміл" та "гептил" використовується у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Найбільш відомою з яких є "Протон". І після того, як ці ракети також падали та вибухали, з'являвся саме такий дим незвичного кольору.
Пускова база “Ясное” є частиною позиційоного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воевода", яка більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на РС-28 "Сармат".
З пускової бази "Ясное" якраз і здійснювались пуски конвертованих Р-36 — "Дніпро", які відстрілювались зі штатної шахти. Але останній пуск цієї ракети був здійснений ще у березня 2015 року, ракети, яка була перероблена ще до 2014 року.
Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС-28 "Сармат", з яких лише один був успішним, як мінімум, частково.
Варто додати, що "гептил" має сильне токсичну та мутагену дію, у великих концентраціях смертельно небезпечний. На додачу, деактивація місцевості доволі витратна, тому Казахстан за кожну аварію "Протона" виставляв РФ рахунок на 75-90 млн дол.
