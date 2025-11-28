У Росії стався вибух на ракетному полігоні під Оренбургом — експерти знайшли причину
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії стався вибух на ракетному полігоні під Оренбургом — експерти знайшли причину

"Сармат"
Джерело:  Defense Express

Удень 28 листопада над ракетним полігоном «Ясный», що під російським Оренбургом, стався потужний вибух. У небо піднявся незвичний фіолетовий дим, ймовірно, після вибуху ракети.

Головні тези:

  • Потужний вибух на ракетному полігоні “Ясный” під Оренбургом викликав велику увагу громадськості.
  • Існують припущення, що це був запуск міжконтинентальної ракети “Сармат”, який завершився неуспішно через неполадки.
  • Деякі експерти вважають, що вибух стався через використання токсичних матеріалів “гептил” у паливі ракети.

У Росії знову вибухнула ракета “Сармат” — думка експертів

Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула в повітрі.

Місцева влада повідомляє, що загрози для населення немає, евакуації не планується.

У Ясному розташовані космодром і база ракетних військ — одна з небагатьох точок у РФ, звідки здійснюються запуски ракет великої дальності, включно з озброєними ядерними боєголовками.

Експерти мають припущення, що це знову вибухнула міжконтинентальна ракета “Сармат”.

Останній пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, рашисти, скоріш за все, перенесли його випробування на "космодром" Ясное, але не допомогло і ця ракета на "гептилі", що має токсичну та мутагену дію, вибухнула після старту.

На наявних кадрах видно, як ракета падає майже одразу після старту та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму незвичного кольору.

Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами "аміл" та "гептил".

Саме "аміл" та "гептил" використовується у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Найбільш відомою з яких є "Протон". І після того, як ці ракети також падали та вибухали, з'являвся саме такий дим незвичного кольору.

Пускова база “Ясное” є частиною позиційоного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воевода", яка більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на РС-28 "Сармат".

З пускової бази "Ясное" якраз і здійснювались пуски конвертованих Р-36 — "Дніпро", які відстрілювались зі штатної шахти. Але останній пуск цієї ракети був здійснений ще у березня 2015 року, ракети, яка була перероблена ще до 2014 року.

Експерти припускають, що це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".

Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС-28 "Сармат", з яких лише один був успішним, як мінімум, частково.

Варто додати, що "гептил" має сильне токсичну та мутагену дію, у великих концентраціях смертельно небезпечний. На додачу, деактивація місцевості доволі витратна, тому Казахстан за кожну аварію "Протона" виставляв РФ рахунок на 75-90 млн дол.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін заявив про плани щодо розгортання нових ядерних ракет "Сармат"
Путін заявив про плани щодо розгортання нових ядерних ракет "Сармат"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ вибухнула міжконтинентальна ракета під час випробувань — супутникові фото
У РФ вибухнула міжконтинентальна ракета під час випробувань — супутникові фото
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото
Вибух ракети РФ "Сармат" під час випробувань — зʼявилися нові супутникові фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?