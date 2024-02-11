В России возник дефицит медработников из-за войны против Украины — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

В России возник дефицит медработников из-за войны против Украины — разведка Британии

Минобороны Британии
Врач
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Война России против Украины, вероятно, привела к дефициту медицинских работников на всей территории страны-агрессора.

Война в Украине привела к дефициту медработников в РФ

Как пишет разведка, после мобилизации российской армии в сентябре 2022 года медицинских работников предупредили не покидать страну, но до 2% врачей и медработников сбежали из России во избежание призыва.

Также до 3 тысяч медработников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий.

В ноябре 2023 года Министерство здравоохранения России заявило, что медицинскому сектору не хватает около:

  • 26500 врачей;

  • 58200 среднего медицинского персонала.

В частности, в 22 регионах России наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в 7 дефицит оценивается как острый.

Согласно оценке за январь 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей в России сократилось на 7,5 тысяч. Многие обвиняют в этом долгий рабочий день и низкую зарплату.

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в отчете о бюджете на 2024 год утверждает о том, что более бедные регионы России будут иметь проблемы с финансированием зарплат медиков.

Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в течение 2024 года, добавляет разведка.

Россияне на оккупированных территориях запрещают медикам пользоваться соцсетями

Российские спецслужбы опасаются утечки информации на ТОТ об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений.

Гражданскому персоналу больниц было подписано распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN.

За нарушение таких ограничений угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.

Еще одна причина такого запрета — максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства. Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников населения на данной территории получает информацию.

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