Правительство РФ из-за сокращения доходов от экспорта газа готовится к радикальному перераспределению бюджетных средств и планирует введение продовольственных сертификатов для малоимущих граждан, реальное количество которых около 18 миллионов человек.

18 млн россиян живут за чертой бедности

Россия столкнулась с серьезными проблемами по поставкам газа на внешние рынки. Строительство газопровода "Сила Сибири-2", официально якобы согласованного с Китаем, может занять не менее десяти лет.

При этом даже ключевые элементы сделки — ценообразование, условия инвестиций и сроки начала поставок — еще не согласованы.

В завершение строительства понадобится около пяти лет, и еще пять лет нужно для наращивания объемов снабжения. Одним из главных тормозных факторов является требование Китая покупать газ по внутренним российским ценам.

Сегодня "Газпром" продает газ Китаю в среднем по 248 долл. за тысячу кубометров — на 38% меньше, чем другим клиентам в далеком зарубежье, которые платят 402 долл. за тысячу кубов. В следующем году цена для КНР снизится до 240 долл., что будет оставаться на 37% ниже, чем для других покупателей "Газпрома" (380 долл.).

В таком виде экспорт в Китай компенсирует лишь около пятой части прежних поставок в Европу, после начала полномасштабной войны в Украине сократились в 12 раз. Для сравнения: в 1975 году объем поставок в ЕС составлял 19,3 млрд. кубометров, в 1980 году — уже 54,8 млрд. Перед 2022 годом пиковый экспорт "Газпрома" в Европу достигал 200 млрд. кубометров.

На фоне сокращения доходов от экспорта газа правительство России готовится к радикальному перераспределению бюджетных средств и планирует введение продовольственных сертификатов для малообеспеченных граждан.

Реальное количество людей за чертой бедности в РФ — примерно 18 млн человек. Чтобы обеспечить 15-20 млн. граждан продуктами по карточкам, государству придется тратить примерно 11-15 млрд. дол.

При этом резкий рост расходов запланирован, прежде всего, на статью "национальная безопасность".

По информации ведомства, в проекте Федерального бюджета на 2026 год расходы по этой статье увеличатся на 13%, до 48 млрд дол. На фоне этих расходов малообеспеченные россияне фактически остаются без поддержки, а "Газпром" не может стать источником компенсаций даже в рамках экспортных контрактов с Китаем.