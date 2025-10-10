Правительство РФ из-за сокращения доходов от экспорта газа готовится к радикальному перераспределению бюджетных средств и планирует введение продовольственных сертификатов для малоимущих граждан, реальное количество которых около 18 миллионов человек.
Главные тезисы
- Правительство РФ планирует ввести продовольственные сертификаты для 18 миллионов малоимущих граждан из-за сокращения доходов от экспорта газа.
- Проблемы с поставками газа внешним рынкам вызывают серьезные экономические трудности для России, особенно в контексте строительства газопровода 'Сила Сибири-2'.
- Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем приводит к сокращению экспорта в Европу и убыткам для “Газпрома”.
18 млн россиян живут за чертой бедности
Россия столкнулась с серьезными проблемами по поставкам газа на внешние рынки. Строительство газопровода "Сила Сибири-2", официально якобы согласованного с Китаем, может занять не менее десяти лет.
При этом даже ключевые элементы сделки — ценообразование, условия инвестиций и сроки начала поставок — еще не согласованы.
В завершение строительства понадобится около пяти лет, и еще пять лет нужно для наращивания объемов снабжения. Одним из главных тормозных факторов является требование Китая покупать газ по внутренним российским ценам.
В таком виде экспорт в Китай компенсирует лишь около пятой части прежних поставок в Европу, после начала полномасштабной войны в Украине сократились в 12 раз. Для сравнения: в 1975 году объем поставок в ЕС составлял 19,3 млрд. кубометров, в 1980 году — уже 54,8 млрд. Перед 2022 годом пиковый экспорт "Газпрома" в Европу достигал 200 млрд. кубометров.
На фоне сокращения доходов от экспорта газа правительство России готовится к радикальному перераспределению бюджетных средств и планирует введение продовольственных сертификатов для малообеспеченных граждан.
Реальное количество людей за чертой бедности в РФ — примерно 18 млн человек. Чтобы обеспечить 15-20 млн. граждан продуктами по карточкам, государству придется тратить примерно 11-15 млрд. дол.
При этом резкий рост расходов запланирован, прежде всего, на статью "национальная безопасность".
По информации ведомства, в проекте Федерального бюджета на 2026 год расходы по этой статье увеличатся на 13%, до 48 млрд дол. На фоне этих расходов малообеспеченные россияне фактически остаются без поддержки, а "Газпром" не может стать источником компенсаций даже в рамках экспортных контрактов с Китаем.
