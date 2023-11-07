В российском Таганроге раздался взрыв возле аэропорта с вертолетами – фото

В российском городе Таганрог утром 7 ноября раздался мощный взрыв недалеко от аэропорта. После взрыва вспыхнуло несколько вертолетов.

Взрыв в Таганроге

По данным местных жителей, в окрестностях Таганрога раздался мощный взрыв. Как утверждают очевидцы, "затрепетали дома, окна, земля".

Как сообщается, взрыв произошел рядом с аэропортом. В сети публикуют кадры с места событий, где виднеется дым.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на аэродроме в Таганроге после взрыва горят вертолеты.

Россияне действительно системно используют аэродром Таганрога для базирования в частности вертолетных подразделений, но не только. Системы ПВО, техника к переброске в Украину – все это обильно систематически процветает там, – отметил Андрющенко. Поделиться

Взрывы на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".