В российском Таганроге раздался взрыв возле аэропорта с вертолетами – фото

В российском городе Таганрог утром 7 ноября раздался мощный взрыв недалеко от аэропорта. После взрыва вспыхнуло несколько вертолетов.
Взрыв в Таганроге
По данным местных жителей, в окрестностях Таганрога раздался мощный взрыв. Как утверждают очевидцы, "затрепетали дома, окна, земля".
Как сообщается, взрыв произошел рядом с аэропортом. В сети публикуют кадры с места событий, где виднеется дым.
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на аэродроме в Таганроге после взрыва горят вертолеты.
Взрывы на территории РФ
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.
Также БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.
Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.
Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
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