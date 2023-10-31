В российском городе Соликамск на заводе "Урал" произошел взрыв — фото

31 октября на одном из крупнейших военно-промышленных заводов РФ произошел взрыв. Речь идет о "Соликамском заводе Урал" в Пермском крае.

Взрыв на заводе в РФ

В российском МЧС заявили, что во втором корпусе завода произошел "хлопок", который вроде бы не повлиял на работу предприятия. Пострадавших нет.

Местные жители сообщают, что в некоторых домах выбило окна. Местный канал СольТВ заявил, что взрыв "нанес ущерб ближайшим домам" и существует угроза повторного взрыва.

Проход на территорию завода запрещен.

По данным российских Телеграмм-каналов, взрыв произошел в цехе по производству пороха.

Соликамский завод Урал является одним из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Там производят краску, изделия из резины и пластмассы, а также порох и взрывчатые вещества.

Что известно о взрывах в РФ

Напомним, что 29 октября СБУ атаковала беспилотниками Афипский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края.

Известно, что в результате атаки было уничтожено стоимостное оборудование.

В СБУ отметили, что Афипский НПЗ снабжал топливом армию РФ в Украине.