В российском городе Соликамск на заводе "Урал" произошел взрыв — фото

31 октября на одном из крупнейших военно-промышленных заводов РФ произошел взрыв. Речь идет о "Соликамском заводе Урал" в Пермском крае.
Взрыв на заводе в РФ
В российском МЧС заявили, что во втором корпусе завода произошел "хлопок", который вроде бы не повлиял на работу предприятия. Пострадавших нет.
Местные жители сообщают, что в некоторых домах выбило окна. Местный канал СольТВ заявил, что взрыв "нанес ущерб ближайшим домам" и существует угроза повторного взрыва.
Проход на территорию завода запрещен.
По данным российских Телеграмм-каналов, взрыв произошел в цехе по производству пороха.
Соликамский завод Урал является одним из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Там производят краску, изделия из резины и пластмассы, а также порох и взрывчатые вещества.
Что известно о взрывах в РФ
Напомним, что 29 октября СБУ атаковала беспилотниками Афипский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края.
Известно, что в результате атаки было уничтожено стоимостное оборудование.
В СБУ отметили, что Афипский НПЗ снабжал топливом армию РФ в Украине.
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